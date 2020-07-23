Руководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрии

Руководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрии

Старший аналитик компании Niko Partners Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad) у себя в микроблоге обратил внимание на информацию в недавнем финансовом отчёте Nintendo о выплатах руководителям японского платформодержателя.

В документе приводится сводка о зарплатах трёх высокопоставленных лиц в Nintendo за 2019 год:

  • президент Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) — $0,73 млн базовая зарплата и $1,67 млн бонусов (всего $2,4 млн);
  • директор-представитель Сигеру Миямото (Shigeru Miyamoto) — $0,67 млн и $1,13 млн ($1,8 млн);
  • технический директор Синья Такахаси (Shinya Takahashi) — $0,11 млн и $1,13 млн ($1,24 млн).

Для сравнения: президент и генеральный исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) получает $1,75 млн базовой зарплаты, однако благодаря акциям и различным компенсациям заработал в 2019 году более $30 млн.

Руководство Nintendo получает куда меньшую зарплату, чем коллеги по индустрии

Эндрю Уилсон

Впрочем, стоит отметить, что финансовый отчёт Nintendo не раскрывает информацию о подобного рода дополнительных выплатах, так что на деле Миямото с коллегами могут зарабатывать и больше указанных сумм.

В то же время Бобби Котик и генеральный исполнительный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) по итогам 2019 года вошли в список руководителей компаний с самым неоправданным жалованием.

Дошло до того, что уже даже в Activision Blizzard считают, что её главе переплачивают. Впрочем, пока речи об урезании зарплаты Бобби Котику не идёт — для этого нужно согласие большинства акционеров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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