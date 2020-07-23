Геймплей обновлённой Mafia показали на видео

Геймплей обновлённой Mafia показали на видео

В 2002 году состоялась премьера игры Mafia для персональных компьютеров (спустя два года, в 2004-м, игру представили в версиях для консолей PlayStation 2 и Xbox), которая стала одной из самых культовых видеоигр в истории. В центре сюжета оказалось противостояние семейных кланов Сальери и Морелло в США.

События разворачиваются в городе Лост-Хэвен в 1930 году, когда в пострадавшем от Великой депрессии городе начинается борьба мафии. Таксист Томас Анджело начинает преступную карьеру, развитие которой и является основным сюжетом игры. Mafia удалось точно передать атмосферу 30-х годов XX века, поэтому игра полюбилась фанатам.

Осенью 2020 года должна состояться премьера игры Mafia: Definitive Edition, которая представляет собой ремейк оригинальной Mafia. Как заявляют создатели, игра сохранит все миссии из игры практически 20-летней давности, но при этом будут полностью переработаны графика и улучшен игровой процесс. Заново будут пересняты кат-сцены, которые станут реалистичнее, а также добавятся новые сцены, позволяющие глубже раскрыть сюжет.

После официального трейлера игры, который вышел в начале лета 2020 года, разработчики представили геймплей новой Mafia: Definitive Edition — в ролике показана миссия A Trip To Country («Загородная прогулка»), которая является 9-й главой-миссией игры. Действие разворачивается дождливой ночью на природе и в ходе миссии герою приходится участвовать в перестрелке и погоне.

Релиз Mafia: Definitive Edition намечен на 25 сентября — игра выйдет в версиях для персонального компьютера, а также консолей PlayStation 4 и Xbox One. Выход игры, запланированный изначально на лето, был отложен из-за пандемии коронавируса до осени.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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