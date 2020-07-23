Видео: сражения и подробности механик космического шутера Star Wars: Squadrons

На нескольких YouTube-каналах появились публикации записи игрового процесса предстоящего космического шутера Star Wars: Squadrons от студии Motive. Издание GameSpot предоставило геймплей за истребитель-перехватчик TIE, в то время как ютубер Jackfrags более подробно показал механики и работу систем кораблей.

Матчи в Star Wars: Squadrons проходят между звеньями Республики и Империи в формате «5 на 5». Игрокам доступны четыре вида кораблей на выбор — Interceptor (истребитель-перехватчик), Bomber (бомбардировщик), Fighter (истребитель) и Support (поддержка). Каждый из них обладает уникальными возможностями и ролью в бою.

Сражения в игре проходят с видом от первого лица, из кабины — другого нет и не будет. Это сделано для аутентичности симуляции и того, чтобы вы могли следить за всеми датчиками и эффективно управлять энергией щита и оружия. Например, если вы получаете большой урон, то можете перенаправить всю мощь на щиты или двигатель, что пригодится для быстрого бегства.

Напомним, что Star Wars: Squadrons предложит не только многопользовательский режим, но и одиночную кампанию. Кроме того, Motive Studios обещает, что в игре не будет микроплатежей и платного дополнительного контента.

Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.



