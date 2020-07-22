Ubisoft не будет поднимать цены на ближайшие релизы и проведёт Ubisoft Forward в сентябре

Во время отчёта Ubisoft перед инвесторами о доходах за первый квартал поднялся вопрос о ценах на игры следующего поколения. Генеральный директор Ив Гиймо (Yves Guillemot) заявил, что по крайней мере три запланированных на этот год релиза не будут стоить дороже.

«На игры, которые выйдут в рождественский период, мы планируем поставить ту же цену, что и на консолях предыдущего поколения, — сказал он. — Это то, на чём мы сосредоточены на данный момент».

Впрочем, ответ оставляет возможность продавать игры дороже в дальнейшем. Сам вопрос у инвесторов возник на фоне объявления Take-Two Interactive о том, что в конце этого года за NBA 2K21 для PlayStation 5 и Xbox Series X покупателям придётся выложить $69,99 вместо $59,99 — на $10 дороже версий для PlayStation 4 и Xbox One.

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Эта тема обсуждается уже довольно продолжительное время. Например, как считает бывший руководитель PlayStation Шон Лейден (Shawn Layden), цену игр давно пора увеличить, потому что стоимость разработки возросла во много раз. Другой выход из ситуации: делать короткие проекты, а не на десятки часов.

Также Ив Гиймо раскрыл, что следующее шоу Ubisoft Forward пройдёт в сентябре.



