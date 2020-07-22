Луна, финальный босс и повышение цены: PC-версия Risk of Rain 2 выйдет из раннего доступа 11 августа

Издательство Gearbox Publishing и студия Hopoo Games объявили дату релиза полной версии Risk of Rain 2. Роглайк выйдет из раннего доступа 11 августа 2020 года. В этот день игра получит масштабное обновление с новым уровнем, финальным боссом и другими новшествами. Её цена вырастет.

В финальной версии появится новый выживший — Капитан (The Captain). Десятый управляемый персонаж вооружён дробовиком и винтовкой и способен оглушать противников, а также поставлять броню союзникам и лечить их. Помимо этого, обновление добавит уровень на Луне с новыми монстрами и финальным боссом, а также свежие варианты умений, которые углубят стратегическую составляющую. Среди новых предметов упомянуты Расплавленный перфоратор (Molten Perforator), стреляющий магматическими шарами, и Сверхмассивная пиявка (Super Massive Leech), восполняющая полоску жизни игрока в зависимости от нанесённого врагу урона. Наконец, станет доступен встроенный браузер серверов, позволяющий создавать собственные серверы с множеством настроек (выбор сложности, возможность установить пароль и др.).

В названный день итоговая версия выйдет только на PC. На PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch её релиз состоится осенью. Разработчики поделятся дополнительной информацией позже.

С официальном релизом цена в Steam поднимется с $19,99 до $24,99, о чём авторы предупреждали в начале месяца. Подорожают ли консольные версии, неизвестно (сейчас за любую из трёх просят $30).

«Период раннего доступа был подобен безумному путешествию по неизведанным пространствам, — написали разработчики в Steam Community. — Мы от всей души благодарим вас за то, что вы поддерживали нас все эти полтора года. Было весело пройти этот путь вместе с вами. Мы всегда будем признательны нашим поклонникам за терпение и энтузиазм».

Risk of Rain 2 появилась в Steam Early Access 28 марта 2019 года, а 30 августа того же года вышла на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Версию 1.0 планировалось выпустить весной этого года, однако в мае разработчики сообщили об отсрочке. Дополнительное время понадобилось для того, чтобы увеличить масштабы сиквела и улучшить его в соответствии с пожеланиями игроков.

Роглайк быстро стал хитом: продажи ранней версии превысили миллион копий спустя всего месяц после выхода в Steam. Пользовательские отзывы в магазине Valve характеризуются как «крайне положительные». Многие называют игру лучшим представителем жанра и отмечают, что сиквел во всех отношениях превосходит оригинал. Risk of Rain 2 поддерживает однопользовательский режим, а также кооператив на четверых.



