Двухмерный платформер Kaze and the Wild Masks о войне кролика и овощей выйдет на консолях

Компания Soedesco и VOX Game Studio объявили о том, что экшен-платформер Kaze and the Wild Masks выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в дополнение к анонсированной ранее ПК-версии. Демоверсия игры доступна на Xbox One в рамках Summer Game Fest до 27 июля.

«Ещё на ранних стадиях разработки мы всегда думали о консольной версии игры, — заявил генеральный директор VOX Game Studio Эндрю Шаан (Andrew Schaan). — Kaze and the Wild Masks включает в себя все классические элементы платформера 90-х годов, и мы верим, что версии для Steam и консолей дополнят игру по-своему. Мы с нетерпением ждём возможности выпустить ностальгический, но современный геймплей на текущих консолях».

В Kaze and the Wild Masks вам предстоит в роли Казе спасти Хого от проклятья, которое сеет хаос на Кристальных островах. Герою противостоят ходячие агрессивные овощи, но в бою и преодолении препятствий ему помогут умения тигра, орла, ящерицы и акулы, которые протагонист получит благодаря волшебным маскам. Разработчики заявляют, что в Kaze and the Wild Masks игрока ждут более 30 основных уровней и свыше 50 бонусных.

Игра выйдет в этом году.