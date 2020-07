Google запретила игру Attentat 1942 по Второй мировой войне за «пропаганду нацизма»

Google запретила игру Attentat 1942 (93 % положительных откликов в Steam при 113 оценках), которая заявлена как исторически достоверный проект в антураже Второй мировой войны, в магазине Google Play для ряда регионов, в том числе для Германии, РоSSии, Австрии и Франции.

Attentat 1942, разработанная компанией Charles Games в сотрудничестве с историками Чешской академии наук, представляет собой игру, цель которой — показать ужасы войны в искренней и мрачной форме. Ещё в 2018 году проект был номинирован на приз «за выдающиеся достижения в повествовании» на фестивале независимых игр GDC. Однако Charles Games столкнулась с неожиданными трудностями при переносе игры на мобильные устройства из-за политики Google Play.

Google rejected Attentat 1942 due to Nazi references. After all the hard work, multiple e-mails, approval by German regulators, we're frustrated. How we're supposed to make an historically-accurate game about WW2 horrors without Nazis? We don't know. A thread. #indiegame #gamedev pic.twitter.com/iurQOzpvZd — Charles Games (@CharlesGames_cz) July 17, 2020

«Google отклонила Attentat 1942 из-за упоминания нацистов, — говорится в сообщении. — После всей тяжёлой работы, многочисленных электронных писем, одобрения немецкими регулирующими органами, мы разочарованы. Как мы должны делать исторически достоверную игру об ужасах Второй мировой войны без нацистов? Мы не знаем».

Команда также отметила, что провела шесть месяцев, портируя игру с ПК на мобильные устройства, но она теперь заблокирована как минимум в четырёх регионах Google Play. Согласно ветке обсуждения проекта, норвежская игра My Child Lebensborn имела аналогичные проблемы с правилами Google Play.

По словам Charles Games, их детище является категорически антифашистским проектом: «Мы согласны с тем, что магазинам и платформам приходится иметь дело с человеконенавистническими материалами, но если бы рецензенты хотя быть немного более внимательно отнеслись к Attentat 1942, они бы узнали, что это не про нас, — говорится в твите. — Attentat 1942 — это решительно антифашистский проект».

While we agree that stores and platforms have to deal with hateful content, if reviewers took a closer look at Attentat 1942 for just a moment, they would find out we are not that. Attentat 1942 is firmly anti-fascist. https://t.co/QJpmM5kxbU — Charles Games (@CharlesGames_cz) July 17, 2020

Вскоре после этого Charles Games опубликовала твит, в котором был показан скриншот представителя Google , где говорилось, что они не могут дать более определённых объяснений, почему игра была запрещена и почему все апелляции были пропущены мимо ушей.

К счастью для Charles Games, чешское отделение компании Google всё-таки отреагировало на ситуацию: «Google Czech связались с нами. Мы поговорили, и они пообещали изучить запрет Attentat 1942 в Play Store. Давайте оставаться осторожно оптимистичными».

Breaking: Google Czech contacted us. We talked and they promised to look into the Attentat 1942’s rejection from the Play Store further. Let’s stay cautiously optimistic ?? — Charles Games (@CharlesGames_cz) July 20, 2020