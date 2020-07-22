Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII наконец вошла в полномасштабную фазу

Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII наконец вошла в полномасштабную фазу

Режиссёр ремейка Final Fantasy VII Тецуя Номура (Tetsuya Nomura) и продюсер проекта Ёсинори Китасе (Yoshinori Kitase) в интервью еженедельному журналу Famitsu прокомментировали статус разработки второго эпизода.

Напомним, по состоянию на середину марта текущего года производство не продвинулось дальше этапа планирования, а создатели даже не определились с точным количеством выпусков.

С тех пор мир успела сотрясти пандемия COVID-19, однако на скорость производства второго эпизода ремейка Final Fantasy VII эта ситуация сильно повлиять не должна. Как признались Номура с Китасе, разработка вошла в полномасштабную фазу.

Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII наконец вошла в полномасштабную фазу

«Знаем, что все хотят получить следующий выпуск поскорее. Мы же, в свою очередь, хотим разработать его настолько быстро, насколько это возможно», — поделился Номура.

По словам режиссёра, опыт создания первого эпизода поможет сделать вторую часть ещё лучше и качественнее: «Думаю, мы сможем точно передать выбранный курс, когда официально анонсируем грядущую серию».

Разработка второго эпизода ремейка Final Fantasy VII наконец вошла в полномасштабную фазу

Китасе также добавил, что «новая история Final Fantasy VII только началась». Ранее продюсер призывал игроков делиться теориями насчёт дальнейшего развития сюжета ремейка.

Дебютный эпизод обновлённой Final Fantasy VII вышел 10 апреля текущего года на PlayStation 4. Релиз на других платформах (каких именно, не уточняется) ожидается ровно через 12 месяцев.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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