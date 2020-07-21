Кроссплей между тремя платформами и новый класс появятся в World War Z на этой неделе

Кроссплей между тремя платформами и новый класс появятся в World War Z на этой неделе

Студия Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive объявили дату релиза обновления The Dronemaster для World War Z. Оно выйдет на ПК (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One уже 22 июля и добавит в проект кроссплей между тремя платформами. Ранее совместная игра была реализована только между пользователями ПК и Xbox One.

Свежее сообщение на официальном аккаунте World War Z в Twitter гласит: «Объедините свои силы на ПК, PS4 и Xbox One, и выступите против армий живых мертвецов. Приглашайте своих друзей в группу независимо от того, на какой платформе они играют. Обновление The Dronemaster станет доступно 22 июля».

Кроссплей между тремя платформами и новый класс появятся в World War Z на этой неделе

Кроме расширенного кроссплея, грядущий патч добавит новый класс The Dronemaster, в честь которого и назван свежий апдейт. Он также принесёт в World War Z усовершенствованное оружие, возможность подавать жалобы на игроков и прочее.

Напомним: кооперативный зомби-шутер от Saber Interactive вышел 16 апреля 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One. Чуть больше чем за два месяца было продано два миллиона копий проекта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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