Sony готовится к дефициту PlayStation 5: не более одной приставки в руки

Sony готовится к дефициту PlayStation 5: не более одной приставки в руки

Готовясь к повышенному спросу на новую игровую приставку PlayStation 5, компания Sony увеличила объём заказов на её производство. Но даже несмотря на это, некоторые ретейлеры ожидают, что в начале продаж на всех желающих консолей всё равно не хватит. Например, PlayStation Direct решил ограничить реализацию приставки по схеме «в одни руки — одна приставка».

Данные об этом были обнаружены одним из пользователей форума Reddit. Изучая программный код интернет-магазина PlayStation Direct, он заметил в Java-скрипте сообщение, которое появится перед покупателем, если тот решит приобрести за раз больше, чем одну приставку:

("SAPCommerceOCC_ERROR_addtocartrestrictionvalidation":{"errorType":"commerce-api-error","errorMessage":"You can only purchase one version of the PS5™ Console: Disc or Digital. You have already added one PS5? console to your cart .","errorSeverity":"High"})

«Вы можете приобрести только одну версию игровой консоли PlayStation 5 — цифровую или с дисководом. Вы уже добавили в корзину одну приставку», — говорится в сообщении.

Ещё одной интересной находкой пользователя стало обнаружение в программном коде информации о том, что некоторые аксессуары для PlayStation 4 будут совместимы с новой приставкой PlayStation 5. Об этом говорит специальный значок «совместим с PS5». Такую поддержку, похоже, получит геймпад текущей версии приставки.

Sony готовится к дефициту PlayStation 5: не более одной приставки в руки

Ожидая высокого ажиотажа на фоне пандемии коронавируса, которая заставляет многих сидеть по домам, Sony нарастила заказы на производство PlayStation 5 с изначальных 5–6 млн до 10 млн штук, увеличив соответственно и заказ на производство контроллеров для приставки. В то же время пока непонятно, сможет ли компания справиться с логистикой. Приставку собирают в Китае, а затем развозят по всему миру. А с этим по-прежнему наблюдаются проблемы.

Цена PlayStation 5 не объявлена до сих пор. Однако наличие сообщения об ограничении продаж приставки в коде магазина может косвенно говорить в пользу того, что ждать этой информации осталось совсем недолго.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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