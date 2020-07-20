Cyberpunk 2077 можно пройти без завершения цепочки основных заданий

О вариативности в заданиях Cyberpunk 2077 стало известно ещё после публикации превью игры от профильных СМИ и блогеров. Почти все, кто опробовали демоверсию проекта, отметили множество разветвлений в миссиях. А сейчас на этот счёт высказался ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско (Pawel Sasko). В интервью польскому изданию Spider’s Web разработчик рассказал, что грядущее творение CDPR можно пройти без завершения главной сюжетной линии.

Саско заявил: «Мы построили структуру Cyberpunk на основе выводов, которые сделали после The Witcher 3. В нашей предыдущей игре была стержневая линия истории и побочные ответвления от неё. Таковой была основная структура повествования студии, названная нами “ухом”. Что касается построения Cyberpunk, то мы имеем центральный стержень, который выступает основной повествовательной линией со всяческими историями, окружающими её. Принять в них участие можно разными способами».

«Эти вспомогательные сюжеты позволяют нам реализовать то, чего команда раньше никогда не делала, — продолжил Павел Саско. — Они меняют основную историю, причём таким способом, что игрок даже может не проходить центральную сюжетную цепочку заданий, но всё равно завершит Cyberpunk 2077 и достигнет другого финала, нежели пользователь, который избрал иную биографию [Ви], выбирал другие варианты действий, встречался с разными персонажами и налаживал с ними отношения».

Затем Саско рассказал, что в грядущем творении CD Projekt RED многое зависит от предыстории Ви. Например, согласно избранной биографии формируется отношение Джеки к главному герою, а также условия, при которых они встречаются. Ещё ведущий дизайнер упомянул, что на каждом из трёх путей — житель Пустоши, корпоративный агент и уличный вор — предусмотрены уникальные задания.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Позже появятся версии игры для PS5, Xbox Series X и Google Stadia.



