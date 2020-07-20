Глава Xbox намекнул, что 23 июля будут представлены японские игры для Xbox Series X

За последние пару лет всё больше японских игр стало выходить на Xbox One. Общаясь с JeuxVideo, глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) признал, что Microsoft ещё предстоит много работы по завоеванию японского рынка. Тем не менее он доволен достигнутым прогрессом.

Elden Ring

В интервью Спенсер прокомментировал, что ему нравится, что японские игры представляют на шоу Xbox. «Мы знаем, что нам нужно работать, чтобы восстановить доверие японских разработчиков», — добавил он.

«Я горжусь тем, что мы собираемся показать 23 июля, мне нравится наш план совместной работы с японскими разработчиками великолепных игр для Xbox. Вы услышите больше об этом в будущем, — сказал Спенсер. — Мы знаем, что для нашей стратегии крайне важно убедиться, что потрясающие японские студии считают Xbox платформой, на которой они могут добиться успеха».

Судя по всему, 23 июля нас ждут не только игры от Xbox Game Studios. Напомним, что на презентации Xbox в рамках выставки E3 были ранее представлены такие проекты, как Phantasy Star Online 2, Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice и Devil May Cry 5. А в мае этого года была анонсирована Scarlet Nexus от Bandai Namco Entertainment.

Спенсер ранее упоминал, что хочет привлечь японскую команду в состав Xbox Game Studios, и недавно подтвердил, что Microsoft всецело поддерживает покупки новых студий.



