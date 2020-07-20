Глава Xbox намекнул, что 23 июля будут представлены японские игры для Xbox Series X

За последние пару лет всё больше японских игр стало выходить на Xbox One. Общаясь с JeuxVideo, глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) признал, что Microsoft ещё предстоит много работы по завоеванию японского рынка. Тем не менее он доволен достигнутым прогрессом.

Глава Xbox намекнул, что 23 июля будут представлены японские игры для Xbox Series X

Elden Ring

В интервью Спенсер прокомментировал, что ему нравится, что японские игры представляют на шоу Xbox. «Мы знаем, что нам нужно работать, чтобы восстановить доверие японских разработчиков», — добавил он.

«Я горжусь тем, что мы собираемся показать 23 июля, мне нравится наш план совместной работы с японскими разработчиками великолепных игр для Xbox. Вы услышите больше об этом в будущем, — сказал Спенсер. — Мы знаем, что для нашей стратегии крайне важно убедиться, что потрясающие японские студии считают Xbox платформой, на которой они могут добиться успеха».

Судя по всему, 23 июля нас ждут не только игры от Xbox Game Studios. Напомним, что на презентации Xbox в рамках выставки E3 были ранее представлены такие проекты, как Phantasy Star Online 2, Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice и Devil May Cry 5. А в мае этого года была анонсирована Scarlet Nexus от Bandai Namco Entertainment.

Глава Xbox намекнул, что 23 июля будут представлены японские игры для Xbox Series X

Спенсер ранее упоминал, что хочет привлечь японскую команду в состав Xbox Game Studios, и недавно подтвердил, что Microsoft всецело поддерживает покупки новых студий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Lego выпустит свою версию легендарной игровой приставкиLego выпустит свою версию легендарной игровой приставки
Новый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в НидерландыНовый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в Нидерланды
Ghost of Tsushima стала самой продаваемой игрой в ВеликобританииGhost of Tsushima стала самой продаваемой игрой в Великобритании
Стал доступен для скачивания исходный код Doom для SNESСтал доступен для скачивания исходный код Doom для SNES
Видео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo SwitchВидео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo Switch
Блок рекламы


Похожие новости
Опрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хорошаОпрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хороша
Microsoft заявила, что количество терафлопс у консоли Xbox Series X — это не главноеMicrosoft заявила, что количество терафлопс у консоли Xbox Series X — это не главное
Слухи: в Xbox Series S будет выделено 7,5 Гбайт ОЗУ под игры, консоль нацелена на графику в 1080pСлухи: в Xbox Series S будет выделено 7,5 Гбайт ОЗУ под игры, консоль нацелена на графику в 1080p
Фил Спенсер: мы покажем аппаратные преимущества Xbox Series X и эксклюзивные игрыФил Спенсер: мы покажем аппаратные преимущества Xbox Series X и эксклюзивные игры
Apple скоро представит мощную Apple TV с геймпадом и ставкой на игрыApple скоро представит мощную Apple TV с геймпадом и ставкой на игры
Бывший глава маркетинга Xbox: PlayStation 5 будет стоит не дороже $500Бывший глава маркетинга Xbox: PlayStation 5 будет стоит не дороже $500
Упоминания Xbox Lockhart были обнаружены в библиотеках WindowsУпоминания Xbox Lockhart были обнаружены в библиотеках Windows
Фил Спенсер заявил, что Xbox Series X точно выйдет осенью, несмотря на пандемиюФил Спенсер заявил, что Xbox Series X точно выйдет осенью, несмотря на пандемию
Определены самые популярные игровые консоли в мире: это не PS4 и XboxОпределены самые популярные игровые консоли в мире: это не PS4 и Xbox
Бюджетная Xbox Series S всё ещё значится в планах MicrosoftБюджетная Xbox Series S всё ещё значится в планах Microsoft
Последние новости
Подгружаем последние новости