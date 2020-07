Ghost of Tsushima стала самой продаваемой игрой в Великобритании

На прошедшей неделе самой продаваемой игрой в Великобритании стал эксклюзив PlayStation 4 — Ghost of Tsushima. Хотя приключенческий экшен студии Sucker Punch Productions и близко не подошёл к хиту прошлого месяца The Last of Us Part II, что неудивительно, тем не менее, продажи его коробочных версий были на 7 % выше, чем у прошлогодней Days Gone (другого совершенно нового эксклюзива PlayStation 4).

Продажи Ghost of Tsushima были в четыре раза больше, чем у другого нового релиза — Paper Mario: The Origami King для Nintendo Switch. И всё же комедийное приключение достигло второго места в чарте. Продажи игры за первую неделю превысили запуск двух последних представителей серии Paper Mario вместе взятых — Paper Mario: Color Splash для Wii U и Paper Mario: Sticker Star для 3DS, а также Super Mario Paper для Wii, что делает Paper Mario: The Origami King самым успешным запуском в истории серии. Кроме того, цифровые продажи в эти данные не были включены.

Гоночный симулятор F1 2020 опустился на третье место чарта (продажи упали на 59 %). На четвёртой позиции разместилась Animal Crossing: New Horizons, а на пятом — The Last of Us Part II. Все игры первой пятёрки были выпущены в 2020 году, что, на самом деле, редкость.

Топ-10 самых продаваемых игр в великобританской рознице за неделю, закончившуюся 18 июля:

Ghosts of Tsushima; Paper Mario: The Origami King; F1 2020; Animal Crossing: New Horizons; The Last of Us Part II; Mario Kart 8 Deluxe; Grand Theft Auto V; Minecraft: Nintendo Switch Edition; Crash Bandicoot N.Sane Trilogy; Luigi's Mansion 3.