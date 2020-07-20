Демоны подождут: релиз дополнения Hellraid к Dying Light отложили на три недели

Студия Techland в официальном микроблоге серии Dying Light объявила о переносе даты выхода демонического дополнения Hellraid к первой части своего популярного зомби-экшена.

Напомним, до недавнего времени релиз Hellraid ожидался 23 июля текущего года на ПК и консолях. Теперь же премьера аддона намечена на 13 августа для PC и 14 августа для PlayStation 4 и Xbox One.

Трёхнедельную задержку разработчики объяснили стремлением внедрить в Hellraid все предложенные игроками после недавнего бета-тестирования изменения — отзывов большое количество, и многие оказались «отличными».

Несмотря на перенос, дополнение Hellraid всё ещё доступно по предварительному заказу. Правда, пока лишь на ПК — в Steam расширение стоит $10. Столько же попросят и за консольные версии.

Hellraid представляет собой фэнтезийное ответвление Dying Light — однажды герои находят в Башне загадочный игровой автомат, который на деле оказывается порталом в другое измерение.

Дополнение Hellraid родилось из одноимённой игры, которую Techland разрабатывала до мая 2015 года. Тогда авторы сообщили, что проект не выйдет в задуманном виде и, как выяснилось, не соврали.

Оригинальная Dying Light вышла в январе 2015 года на PC, PS4 и Xbox One. В недавнем интервью пиар-менеджер Techland Ола Сондей (Ola Sondej) пообещала, что поддержка игры продолжится и после Hellraid.



