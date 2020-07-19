Голос Сэма Фишера: следующая Splinter Cell может стать последней

С релиза Tom Clancy\'s Splinter Cell: Blacklist прошло уже семь лет, а новой части серии всё нет. Поклонники мечтают о продолжении, особенно если учесть, как мало в индустрии игр этого жанра. Возможно, ждать анонса осталось не так уж и долго, тем более, что слова «Splinter Cell возвращается, это факт» были произнесены голосом Сэма Фишера.

Об этом, общаясь с итальянским изданием Multiplayer.it, сказал актёр озвучения Лука Уорд (Luca Ward) — голос Сэма Фишера в итальянской версии основной серии игр Tom Clancy\'s Splinter Cell (кроме Double Agent и Conviction). Он также упомянул, что игра должна была выйти в этом году, но Ubisoft перенесла её на следующий — вероятно, из-за пандемии COVID-19.

«Возвращение Splinter Cell должно стать заключительным эпизодом, но я в этом не уверен, — сказал он. — Они ещё не решили, стоит ли выпускать её в 2021 году. Игра должна была выйти в 2020-м, но затем случился COVID-19, и несколько крупных проектов были перенесены».

Tom Clancy\'s Splinter Cell: Blacklist

Учитывая, как долго поклонники ждут Tom Clancy\'s Splinter Cell, и сколько раз появлялись ложные утечки в прошлом, воспринимать слова Уорда как окончательную истину не стоит. Хотя то, насколько он связан с франшизой, добавляет этим словам веса. Возможно, Ubisoft анонсирует игру на одной из предстоящих шоу Microsoft (Xbox) или Sony Interactive Entertainment (PlayStation). Компания также обещала провести ещё одну трансляцию Ubisoft Forward в этом году.



