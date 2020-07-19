Видео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo Switch

Видео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo Switch

Компания Crytek опубликовала трейлер Crysis Remastered, в котором рассказала технические подробности версии шутера для гибридной консоли Nintendo Switch. Напомним, что проект выйдет на Switch раньше всех остальных платформ, 23 июля.

Опасения многих, что версия для Nintendo Switch будет плохо выглядеть, не оправдались. Трейлер демонстрирует, что на гибридной консоли Crysis Remastered присутствует физика растительности (она изгибается под воздействием объектов), разрушаемое окружение, глобальное воксельное освещение, динамическое освещение, световые и солнечные лучи. По сравнению с оригинальной игрой улучшено общее освещение, глубина резкости и размытость. Кроме того, версия Nintendo Switch может похвастаться наведением прицела с помощью гироскопа. Впрочем, стоит отметить, что игра воспроизводится в разрешении 720p при 30 кадрах/с.

Crysis Remastered — это обновлённая версия шутера, вышедшего в 2007 году. По сюжету вам предстоит высадиться на северокорейский остров, чтобы выяснить, что привлекло большое внимание военных сил. Главный герой оснащён супертехнологичным нанокостюмом, который увеличивает силу, скорость и выносливость, а также имеет многие другие возможности. И он придётся как нельзя кстати, ведь протагонисту придётся сражаться не только с людьми, но и с инопланетными созданиями.

Видео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo Switch

Crysis Remastered выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One позже в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Lego выпустит свою версию легендарной игровой приставкиLego выпустит свою версию легендарной игровой приставки
Новый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в НидерландыНовый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в Нидерланды
Стал доступен для скачивания исходный код Doom для SNESСтал доступен для скачивания исходный код Doom для SNES
Дополнение Destiny 2: Beyond Light выйдет на два месяца позжеДополнение Destiny 2: Beyond Light выйдет на два месяца позже
Видео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo SwitchВидео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo Switch
Блок рекламы


Похожие новости
Разработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумомРазработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумом
В США наблюдается большой рост продаж консолей, и Switch по-прежнему лидируетВ США наблюдается большой рост продаж консолей, и Switch по-прежнему лидирует
Новая Nintendo Switch, возможно, получит процессор Samsung Exynos с графикой AMD RDNAНовая Nintendo Switch, возможно, получит процессор Samsung Exynos с графикой AMD RDNA
Nintendo не рекомендует дезинфицировать консоли Switch средствами со спиртомNintendo не рекомендует дезинфицировать консоли Switch средствами со спиртом
Nintendo временно прекратила поставки всех версий Switch в ЯпонииNintendo временно прекратила поставки всех версий Switch в Японии
NPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series XNPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series X
Редчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказалсяРедчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказался
Nintendo не считает PS5 и Xbox Series X конкурентами SwitchNintendo не считает PS5 и Xbox Series X конкурентами Switch
Выходит новая версия консоли Nintendo SwitchВыходит новая версия консоли Nintendo Switch
CES 2020: Concept UFO, игровой ПК от Alienware на базе Ryzen, напоминает SwitchCES 2020: Concept UFO, игровой ПК от Alienware на базе Ryzen, напоминает Switch
Последние новости
Подгружаем последние новости