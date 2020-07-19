Видео: демонстрация технических особенностей Crysis Remastered на Nintendo Switch

Компания Crytek опубликовала трейлер Crysis Remastered, в котором рассказала технические подробности версии шутера для гибридной консоли Nintendo Switch. Напомним, что проект выйдет на Switch раньше всех остальных платформ, 23 июля.

Опасения многих, что версия для Nintendo Switch будет плохо выглядеть, не оправдались. Трейлер демонстрирует, что на гибридной консоли Crysis Remastered присутствует физика растительности (она изгибается под воздействием объектов), разрушаемое окружение, глобальное воксельное освещение, динамическое освещение, световые и солнечные лучи. По сравнению с оригинальной игрой улучшено общее освещение, глубина резкости и размытость. Кроме того, версия Nintendo Switch может похвастаться наведением прицела с помощью гироскопа. Впрочем, стоит отметить, что игра воспроизводится в разрешении 720p при 30 кадрах/с.

Crysis Remastered — это обновлённая версия шутера, вышедшего в 2007 году. По сюжету вам предстоит высадиться на северокорейский остров, чтобы выяснить, что привлекло большое внимание военных сил. Главный герой оснащён супертехнологичным нанокостюмом, который увеличивает силу, скорость и выносливость, а также имеет многие другие возможности. И он придётся как нельзя кстати, ведь протагонисту придётся сражаться не только с людьми, но и с инопланетными созданиями.

Crysis Remastered выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One позже в этом году.



