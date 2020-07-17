Дополнение Destiny 2: Beyond Light выйдет на два месяца позже

Студия Bungie объявила о решении перенести выход расширения Destiny 2: Beyond Light на два месяца. Теперь оно должно поступить в продажу 10 ноября вместо 22 сентября. Дополнение станет первой главой новой трилогии расширений Destiny 2.

«Мы подготовили впечатляющую историю и невероятные нововведения, которыми нам не терпится поделиться с игроками. Как и всегда, мы стараемся создать самое крутое, самое интересное расширение для наших поклонников, которое только возможно. В связи с этим мы делаем то, что будет лучше для игры, и переносим дату выхода», — объявили разработчики.

Bungie обещает рассказать подробнее о Beyond Light и том, как дополнение повлияет на сезон «Прибытие», который теперь продлится до 10 ноября. Студия отметила, что расширение станет фундаментом будущего Destiny 2.

Напомним, что действие Destiny 2: Beyond Light развернётся на спутнике Юпитера, Европе. Дополнение включит в себя новый рейд, могущественное снаряжение и силу под названием Стазис, которая станет доступна всем классам. Титаны, варлоки и охотники по-разному её применяют: например, одни замедляют противника, другие атакуют.

Destiny 2 вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4.



