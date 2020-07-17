Новый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в Нидерланды

Новый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в Нидерланды

Портал Venture Beat сообщил, что издательство tinyBuild Games наняло сотрудников Dynamic Pixels (серия Hello Neighbor) и откроет для них новую студию Eerie Guest Studios в Нидерландах.

Сумма сделки разглашена не была, однако сообщается, что она входит в $15 млн, которые издательство собирается вложить в развитие франшизы стелс-ужастиков о зловещем соседе.

«Мы работаем над дополнительными приобретениями для укрепления бренда и серьёзными инвестициями в смежные области. Недавно мы анонсировали настольную игру Hello Neighbor, в октябре выходит графический роман, а пилотная серия Hello Neighbor Animated Series набрала 12 млн просмотров на YouTube», — заявил сооснователь и генеральный исполнительный директор tinyBuild Games Алекс Ничипорчик (Alex Nichiporchik).

Новый дом для соседа: tinyBuild вложит млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в Нидерланды

Логотип Eerie Guest Studios

По словам Ничипорчика, во время пандемии COVID-19 компания обратила внимание на рост популярности бесплатного и подписного контента: геймеры хотят оставаться в игре, не тратя при этом много денег.

Данная тенденция подтолкнула tinyBuild Games к вложениям в Hello Neighbor и приобретению команды Dynamic Pixels: «Мы чувствуем, что грядут большие перемены, поэтому решили переключить свои инвестиции на внутренние франшизы».

Новый дом для соседа: tinyBuild вложит млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в Нидерланды

В tinyBuild Games также подтвердили, что с момента зарождения франшиза Hello Neighbor привлекла более 40 млн пользователей. Ещё в марте эта цифра была на целых 10 млн скромнее.

Пока что франшиза Hello Neighbor насчитывает три игры: оригинальную Hello Neighbor (декабрь 2017 года), приквел Hello Neighbor: Hide & Seek (декабрь 2018-го) и сетевое ответвление Secret Neighbor (октябрь 2019-го).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Утечка показала PlayStation 5 в чёрно-красном дизайне — пользователи в восторгеУтечка показала PlayStation 5 в чёрно-красном дизайне — пользователи в восторге
Lego выпустит свою версию легендарной игровой приставкиLego выпустит свою версию легендарной игровой приставки
Новый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в НидерландыНовый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в Нидерланды
Блок рекламы


Похожие новости
Новый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимацияНовый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимация
Sony запатентовала новый геймпадSony запатентовала новый геймпад
Microsoft показала новый Xbox
Консоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБКонсоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБ
GDC 2019: чего ожидать от крупнейшей конференции для разработчиков игр в этом годуGDC 2019: чего ожидать от крупнейшей конференции для разработчиков игр в этом году
Ошибка разработчиков сделала новичков терминаторамиОшибка разработчиков сделала новичков терминаторами
Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на «живом» фотоНовый игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на «живом» фото
Новый Fallout, подробности Anthem и трейлер Cyberpunk 2077. Главные анонсы первых дней E3 (много ВИДЕО)Новый Fallout, подробности Anthem и трейлер Cyberpunk 2077. Главные анонсы первых дней E3 (много ВИДЕО)
Facebook открыл платформу Instant Games для всех разработчиковFacebook открыл платформу Instant Games для всех разработчиков
Украинцы могут участвовать в конкурсе инди-разработчиков игр Google Play Indie Games Contest
Последние новости
Подгружаем последние новости