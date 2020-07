Новый дом для соседа: tinyBuild вложит $15 млн в развитие Hello Neighbor и перевезёт её разработчиков в Нидерланды

Портал Venture Beat сообщил, что издательство tinyBuild Games наняло сотрудников Dynamic Pixels (серия Hello Neighbor) и откроет для них новую студию Eerie Guest Studios в Нидерландах.

Сумма сделки разглашена не была, однако сообщается, что она входит в $15 млн, которые издательство собирается вложить в развитие франшизы стелс-ужастиков о зловещем соседе.

«Мы работаем над дополнительными приобретениями для укрепления бренда и серьёзными инвестициями в смежные области. Недавно мы анонсировали настольную игру Hello Neighbor, в октябре выходит графический роман, а пилотная серия Hello Neighbor Animated Series набрала 12 млн просмотров на YouTube», — заявил сооснователь и генеральный исполнительный директор tinyBuild Games Алекс Ничипорчик (Alex Nichiporchik).

Логотип Eerie Guest Studios

По словам Ничипорчика, во время пандемии COVID-19 компания обратила внимание на рост популярности бесплатного и подписного контента: геймеры хотят оставаться в игре, не тратя при этом много денег.

Данная тенденция подтолкнула tinyBuild Games к вложениям в Hello Neighbor и приобретению команды Dynamic Pixels: «Мы чувствуем, что грядут большие перемены, поэтому решили переключить свои инвестиции на внутренние франшизы».

В tinyBuild Games также подтвердили, что с момента зарождения франшиза Hello Neighbor привлекла более 40 млн пользователей. Ещё в марте эта цифра была на целых 10 млн скромнее.

Пока что франшиза Hello Neighbor насчитывает три игры: оригинальную Hello Neighbor (декабрь 2017 года), приквел Hello Neighbor: Hide & Seek (декабрь 2018-го) и сетевое ответвление Secret Neighbor (октябрь 2019-го).