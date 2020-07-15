Lego выпустит свою версию легендарной игровой приставки

Lego выпустит свою версию легендарной игровой приставки

С 1 августа 2020 года в официальных магазинах Lego можно будет приобрести набор, включающий в себя более двух с половиной тысяч деталей. Из них собирается полномасштабная модель игровой приставки, а также «бабушкин телевизор на ножках», картридж, контроллер и фигурка, пожалуй, главного символа NES — экстравагантного водопроводчика Марио.

Всем желающим окунуться в детство или юность, компании Lego и Nintendo предлагают не только собрать модели из деталей конструктора, но и поучаствовать в интерактивном развлечении. Те, кто уже являются обладателем «Стартового набора LEGO® Super Mario «Приключения вместе с Марио», смогут использовать его специальную фигурку Марио на кубиках взаимодействия в наборе с NES.

Сделанные из конструктора приставка и телевизор невероятно высоко детализированы. В NES есть отсек для картриджа, все кнопки и разъеме, а на телевизоре помимо регулировочных рукоятей и клавиш отображается интерфейс игры. Более того, с помощью небольшой рукоятки сбоку, можно управлять игровым персонажем, который будет перепрыгивать препятствия в «виртуальном мире».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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