Утечка показала PlayStation 5 в чёрно-красном дизайне — пользователи в восторге

После того как Sony продемонстрировала PlayStation 5 на мероприятии Future of Gaming, художники и фанаты со всего мира начали демонстрировать собственные альтернативные дизайны консоли. Параллельно представители японской компании пообещали, что PS5 будет иметь разные варианты оформления. И благодаря недавно утёкшему в Сеть фото стал известен один из них.

Пользователь форума ResetEra под ником BarrBarr опубликовал снимок, на котором показана продукция Sony, в том числе PlayStation 5 и контроллер DualSense. Консоль оформлена в чёрном цвете с вкраплениями красного, как и геймпад для неё. По словам BarrBarr, продемонстрированная картинка — это часть рекламного изображения, полученного компанией, в которой он работает.

На текущий момент непонятно, реальный ли вариант дизайна показан на снимке. Возможно, Sony просто преобразила PlayStation 5, чтобы она подходила для маркетинговой картинки, которая выполнена в чёрно-красном стиле. И хотя такой шаг кажется странным, полностью исключать его нельзя. Да и всегда существует шанс, что изображение подделали с помощью соответствующих программ.

Официальные заявления о PlayStation 5 в чёрно-красном цвете пока не поступали. Тем временем пользователи форума ResetEra остались в восторге от такого дизайна. Многие выразили надежду, что в конечном итоге показанный вариант оформления PS5 подтвердится.

Консоль следующего поколения от Sony появится на полках магазинов в преддверии новогодних праздников 2020 года в двух версиях — с Blu-Ray приводом и без него. Точная дата релиза и цена PS5 пока неизвестна.



