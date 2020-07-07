Опрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хороша

Один из пользователей форума Reddit рассказал, что недавно проходил опрос от компании Nielsen, который намекнул на предположительную стоимость новой домашней игровой консоли PlayStation 5. К слову, на самом форуме модераторы ветку решили потереть, но Интернет всё помнит.

В полученном пользователем сообщении говорилось следующее:

«Как уже упоминалось в описании к этому продукту (PlayStation 5), его конечная стоимость ещё не определена. Для достижения цели данного исследования мы назовём вам случайную стоимость. Пожалуйста, примите во внимание эту случайную стоимость, когда будет отвечать на дальнейшие вопросы. Случайная цена этого продукта: 349 британских фунтов за обычную и 259 фунтов за цифровую версию».

В переводе на доллары — это около $436 и $323 за модель с оптическим приводом и без него соответственно. Очень привлекательные предложения, но как указал сам пользователь, который уже не раз принимал участие в подобных опросниках, они занижают реальную цену примерно на 20 %.

Компания Nielsen довольно давно организовывает подобные опросы и, как правило, при их составлении руководствуется данными, полученным напрямую от компаний, пытающихся узнать больше о своих клиентах. Вполне вероятно, Sony сейчас просто занимается прощупыванием почвы.

По мнению ресурса BGR, данная цена выглядит слишком хорошо. Может ли Sony продавать приставки по такой доступной цене и при этом не сильно терять на их реализации?

Ходившие несколько месяцев назад до этого момента слухи говорили о том, что себестоимость одной приставки PlayStation 5 будет составлять около 450 долларов. И это несмотря на то, что для сборки своих консолей японский гигант использует роботизированные линии. Ресурс подсчитал, что при такой ценовой политике компания будет терять около $50 с продажи каждой обычной версии приставки, а потери при реализации цифровой версии будут ещё значительнее.

Напомним, что оба варианта PlayStation 5 обладают одинаковыми техническими характеристиками, только у цифровой версии отсутствует дисковод. Однако цены на все остальные ключевые компоненты — центральный и графический процессор, а также эксклюзивно разработанный для Sony высокоскоростной SSD-накопитель — останутся прежними в обоих случаях.

И всё же, учитывая ситуацию в мире, а также действия конкурента, который согласно слухам, помимо обычной Xbox Series X собирается представить более доступную приставку Xbox Series S с ценой в 200 долларов, Sony вполне может пойти на отчаянный шаг. Так ли это, узнаем в ближайшие месяцы.



