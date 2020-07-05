Секретное оружие PlayStation: почти полностью автоматизированная сборка консолей

Успех игровой консоли зависит не только от количества игровых хитов, но также от стоимости приставки. Для производителя это означает, что себестоимость производства должна быть как можно ниже, чтобы не нести убытки от выпуска устройств, хотя такой сценарий вполне допускается в первые годы выхода новинок. В идеальном случае производство консолей должно быть полностью автоматизированным и первой к этому подошла японская компания Sony.

Приставки Sony на сборочном конвейере (Nikkei, фото Kento Awashima)

Как сообщает японское издание Nikkei, «секретным оружием» PlayStation стала практически полностью автоматизированная фабрика по сборке PlayStation 4. Можно ожидать, что PlayStation 5 так же будет собираться на роботизированном конвейере. Подобная практика максимально снизит себестоимость приставки и позволит Sony получать значительную выгоду не только от продажи игр и от подписки на услуги, но также увидеть прибыль от продаж «железа».

Завод Sony с автоматизированной линией (Nikkei, фото Kento Awashima)

Автоматизированная линия по сборке PlayStation 4 начала работать на заводе в Кисаразу (Япония) в 2018 году. С конвейера производства Mitsubishi Electric длиной 31,4 метра полностью собранная приставка PlayStation 4 сходит каждые 30 секунд (около одного миллиона консолей в год). Для аудитории с многомиллионным спросом это небольшой объём. К сожалению, компания не раскрывает, сколько конвейеров собирают приставки и какие у неё планы по дальнейшей автоматизации производства.

Робот устанавливает кабели в разъёмы на плате (Nikkei, фото Kento Awashima)

Обслуживают конвейер всего четыре человека: двое укладывают на линию «голые» материнские платы консоли, а двое упаковывают полностью собранные приставки. Сборка - это полная ответственность роботизированных манипуляторов. Как утверждают в компании, Sony обладает единственным в мире заводом, где роботы делают такие сложные вещи, как скрутка и установка в разъёмы электрических кабелей и шлейфов. Направление движения и усилия по установке гибких шлейфов в разъёмы - это нетривиальная задача даже для людей, с чем роботы Sony справляются на ура. Из 32 автоматизированных манипуляторов 26 заняты установкой кабелей и шлейфов.

Роботизированная рука подхватывает приставки с конвейера для тестирования (Nikkei, фото Kento Awashima)

В то же время не следует рассчитывать, что, например, PlayStation 5 будет сравнительно недорогой во время старта продаж в канун нынешнего Рождества по григорианскому календарю. Однако автоматизация производства и снижение себестоимости сборки консоли позволят Sony создать резерв для манёвра ценой, если такой потребуется для борьбы с конкурирующими игровыми приставками. В конечном итоге, потребитель от этого всё равно выиграет.



