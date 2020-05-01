В период пандемии VR-гарнитуры Oculus пользуются повышенным спросом

В период пандемии VR-гарнитуры Oculus пользуются повышенным спросом

В среду компания Facebook объявила о своих последних финансовых результатах, в которых было отмечено снижение спроса на рекламу. Однако положительной стороной для компании оказалась статья доходов от дочернего бизнеса, связанного с виртуальной реальностью.

Выручка Facebook, несвязанная с рекламой, выросла на 80% в годовом исчислении с 165 до 297 млн долларов США. По словам финансового директора Дэвида Венера (David Wehner), данный рост был «обусловлен в первую очередь продажами продуктов Oculus». Для справки, Facebook включает в эту категорию продажи оборудования и программного обеспечения VR-гарнитур Oculus, а также доходы от реализации «умных» экранов Facebook Portal.

«Виновником торжества» является VR-комплект Oculus Quest, вышедший в мае прошлого года, который и стал основным генератором прибыли в побочной категории доходов Facebook. Возможно, это результат внезапно нагрянувшей пандемии коронавируса и тот факт, что так много людей застряли внутри своего дома, помог подстегнуть их на изучение виртуальной реальности. На самом деле, генеральный директор Марк Цукерберг посетовал на то, что Facebook не может производить гарнитуру в больших объёмах.

«Я хотел бы, чтобы мы могли сделать больше [VR-гарнитур] как можно быстрее в течение этого периода, — сказал он во время разговора с инвесторами компании. — Вполне возможно, что [пандемия] ускоряет некоторые тенденции вокруг виртуальной или дополненной реальности, но я не уверен в том, что так будет в долгосрочной перспективе».

Даже без учета пандемии продажи VR-систем Oculus Quest были стабильно высокими. По результатам первого финансового квартала, во время которого устройство находилось в продаже, Цукерберг сообщил инвесторам, что компания продает эту гарнитуру «так быстро, насколько успевает их изготавливать». И сейчас ограничения поставок, связанные с коронавирусом, сделали Oculus Quest дефицитным продуктом на рынке США.

Стоит отметить, что помимо изоляции, недавний выпуск Half-Life Valve: Alyx, возможно, также помог повысить спрос на это устройство.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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