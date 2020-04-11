Nintendo не рекомендует дезинфицировать консоли Switch средствами со спиртом

Nintendo не рекомендует дезинфицировать консоли Switch средствами со спиртом

Сегодня на официальной странице Nintendo Service в сети Twitter появилось сообщение о том, что владельцам Switch не рекомендуется протирать свои игровые консоли Switch спиртосодержащими дезинфицирующими средствами. В сообщении сказано, что это может привести к выцветанию и даже деформации корпуса устройства.

В сложившейся ситуации, когда по всему миру продолжается пандемия коронавируса, вопрос дезинфекции гаджетов особенно актуален, поскольку многие люди стараются очистить поверхности своих устройств. Это относится не только к смартфонам, но и другим мобильным устройствам, с которыми люди часто взаимодействуют в течение дня вне дома. Примечательно, что для эффективной очистки поверхностей от бактерий необходимо использовать средства, содержание спирта в которых не ниже 60 %. Однако на деле оказалось, что далеко не все производители рекомендуют протирать мобильные устройства спиртосодержащими средствами.

Например, компания Apple неоднократно говорила о том, что протирание iPhone или iPad спиртом наносит вред олеофобному покрытию экрана. Некоторые другие производители электроники также не рекомендуют использовать спиртосодержащие дезинфицирующие средства. Теперь же к ним присоединилась компания Nintendo, официально объявившая о том, что раствор спирта оказывает негативное воздействие на корпус консоли Switch. Помимо чистящих средств Nintendo не советует пользователям Switch протирать устройства пропитанными спиртом салфетками, поскольку это также может навредить пластиковым поверхностям корпуса. Чем именно следует протирать консоль Nintendo Switch, чтобы избавиться от бактерий и не повредить корпус, производитель не уточнил.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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