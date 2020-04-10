Концепт PS5 настолько хорош, что его можно принять за настоящий дизайн новой консоли

Совсем недавно Sony официально представила новый контроллер DualSense для будущей игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Новый геймпад предлагает заметно изменившийся дизайн, а также новую цветовую схему оформления. Поскольку Sony пока не представила дизайн самой консоли PlayStation 5, многие продолжают гадать, как же будет выглядеть новая приставка.

Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с итальянским дизайнером Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli), также известным как Snoreyn, под вдохновением от нового контроллера DualSense решили представить свой вариант того, как может выглядеть новая игровая консоль Sony.

Для соответствия внешнему виду контроллера DualSense дизайнер решил использовать в своём концепте ту же синюю подсветку, которую можно наблюдать у нового контроллера вокруг его сенсорной панели.

Конечно, предложенный Snoreyn вариант явно не соответствует тому, что мы могли видеть на фотографиях комплектов разработчиков PlayStation 5 — никакой V-образной формы и больших вентиляционных отверстий для охлаждения. И вообще, кажется, что предложенный дизайнером вариант почти не берёт в расчёт потенциально горячий нрав будущей консоли (последние слухи говорят, что она перегревается). Но в конце концов мы говорим лишь о художественном представлении.

В видении дизайнера новую консоль можно будет расположить вертикально. На фронтальной панели приставки расположены трей для загрузки Blu-ray-дисков и пара USB-портов. На тыльной — различные порты и разъёмы, а также вход для кабеля питания. На крышке концепта в центре красуется логотип PlayStation. Отверстия для вентиляции расположены на верхней кромке и в нижней части.

Предложенный Snoreyn белый вариант приставки с синей подсветкой на боковинах особенно хорошо смотрится в сочетании с новым контроллером DualSene. И определенно нагоняет аппетит перед демонстрацией официального внешнего вида консоли PlayStation 5.



