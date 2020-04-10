Google открывает бесплатный двухмесячный доступ к Stadia Pro

У принадлежащей Google стриминговой платформы Stadia появилась бесплатная версия. Теперь доступ к игровому сервису могут получить не только подписчики, но и все обладатели почтовых ящиков на Gmail .

Начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайших 48 часов, новые пользователи смогут получить два месяца премиальной подписки Stadia Pro, куда входит поддержка до 4К-потока и набор из 9 игр, включая сборник Destiny 2, GRID, GYLT, трилогию «Крутого Сэма» и проч.

С действующих подписчиков версии Pro в течение ближайших 60 дней плата за доступ взиматься не будет.

Однако, отмечается, что из-за большой нагрузки на сети разработчики временно понизили разрешение видеопотока с 4k до 1080p.

Напомним, Google объявил о запуске собственной стриминговой платформы Stadia, предполагающей мгновенный доступ к игре с любого устройства без необходимости загрузки или установки дополнительного функционала, в марте 2019 года.