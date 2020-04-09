Микрофон контроллера DualSense сможет фильтровать посторонние шумы

Вчера Sony Interactive Entertainment представила новый контроллер PlayStation 5 под названием DualSense. Он обладает новой технологией тактильной отдачи, а также встроенным микрофоном. Сравнится ли последний по качеству звука с гарнитурой или игроки столкнутся с фоновым шумом? Ответ дал патент DualSense, который был опубликован за день до анонса геймпада.

В патенте говорится об устройстве микрофона в DualSense. Согласно ему, контроллер сможет идентифицировать игрока по голосу и отфильтровывать фоновые шумы.

«Когда три или более микрофонов включены в массив, можно определить местоположение источника звука относительно массива микрофонов, который может быть локализован на основе относительной синхронизации его звука, захваченного каждым из микрофонов, — объясняется в патенте. — В сочетании с известным местоположением и ориентацией контроллера (как определено на основе датчиков и методов отслеживания), и расширением известного местоположения и ориентации массива микрофонов, можно определить местоположение источника звука в интерактивной среде. Кроме того, захваченный звук может быть обработан, чтобы исключить звуки, которые не исходят из определённой области интерактивной среды».

DualSense также сможет устранить любые помехи, если несколько человек играют локально. К слову, если вы сомневались, контроллер имеет стандартный разъём 3,5мм для традиционных гарнитур.

В другом патенте также рассказывается об улучшенной сенсорной панели DualSense. Её можно будет применять для навигации в пользовательском интерфейсе PlayStation 5. Сенсорная панель также сможет запоминать некоторые жесты, что позволит удобнее и быстрее взаимодействовать с консолью.

PlayStation 5 поступит в продажу к концу 2020 года.



