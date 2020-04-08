Nintendo временно прекратила поставки всех версий Switch в Японии

Nintendo временно прекратила поставки всех версий Switch в Японии

Компания Nintendo приостанавливает поставки своих консолей Switch в Японии. Компания пообещала доставить консоль тем, кто уже успел её заказать на прошлой неделе, в то же время новых поставок в розницу Nintendo на этой неделе не проводила и проводить не будет, пишет SlashGear.

Японский производитель продолжает испытывать трудности из-за пандемии COVID-19 и просто не успевает заполнить склады, а также удовлетворить спрос на приставки в рознице и через другие каналы реализации. В дефиците находятся все версии консоли, включая обычную, Lite и не говоря уже об ограниченных моделях. На складах розничных магазинов Японии, Европы и США приставки либо уже закончились полностью, либо находятся в очень малом количестве.

Nintendo обещает отправить Switch Lite, обычную версию, а также представленную в начале года лимитированную модель Switch в символике Animal Crossing: New Horizons тем, кто успел их заказать на начало апреля, то есть до начала этой недели. О новых планах на будущую неделю Nintendo сообщит в течение ближайших дней.

Для компании это не самое удачное время для прекращения поставок, особенно если учесть, что как раз сейчас в магазине Nintendo eShop проходит весенняя распродажа игр со скидками до 80 %. По сниженным ценам компания предлагает: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Kirby Star Allies и многие другие игры... На сайте указано, что список пополнится 9 апреля. Добавим, что по последним слухам, Nintendo собирается выпустить на Switch ряд прошлых Super Mario.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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