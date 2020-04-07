Интервью инженера Crytek удалено. Он отказался комментировать свои слова о превосходстве PS5

Вчера мы опубликовали вырезки из интервью инженера по визуализации Crytek Али Салехи (Ali Salehi), который раскритиковал Xbox Series X и выделил преимущества PlayStation 5. После того, как в Сети начались бурные обсуждения новости, разработчик отказался комментировать свои высказывания по «личным причинам». Интервью с сайта издания Vigiato также было удалено.

Кроме того, в теме новости на крупном форуме ResetEra высказался один из сотрудников студии DICE. По его словам, у Салехи вряд ли есть доступ к PlayStation 5 и Xbox Series X, поскольку публичное обсуждение технических специфик систем строго регулируется соглашением о неразглашении. То есть, говорить можно только то, что уже было официально раскрыто.

«Как правило, в индустрии, если кто-то подписал NDA о чём-либо, то NDA регулирует буквально всё, кроме сообщений, которые были официально и публично распространены владельцами того, что стоит за NDA, — написал он. — Только это, больше ничего. О, этот помидор красный? Да, смотрите, ребята, помидор красный! В официальном сообщении нет упоминания о вкусе, поэтому, если кто-то подписал NDA, он не должен ни говорить, ни цитировать других о вкусе».

Пользователь Twitter @man4dead также удалил свои твиты.

Тем временем выход консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X приближается с каждым днём. Sony Interactive Entertainment и Microsoft планируют запустить их в продажу ближе к концу 2020 года.



