Бывший ведущий архитектор Atari VCS подал на компанию в суд за долг в более чем $260 тыс

Сооснователь Xbox Роб Уайатт (Rob Wyatt) подал иск против Atari. Компания не заплатила ему за работу по проектированию консоли Atari VCS, которую так до сих пор и не выпустила.

Если быть точнее, Atari не заплатила компании Уайатта Tin Giant. Согласно иску, поданному в федеральный суд Колорадо, Atari задолжала более $261 720. В прошлом году Роб Уайатт уволился с поста ведущего архитектора Atari VCS потому, что Atari не заплатила его компании Tin Giant за шесть месяцев работы. Генеральный директор Atari Фред Чесне (Fred Chesnais) отказался комментировать заявление, поскольку ещё не получил копию иска.

В иске Роба Уайатта также указано, что Atari ложно утверждала, будто Tin Giant задержала проект и не смогла завершить свой объём работы в соответствии с соглашением. «Фактически, именно собственное неумелое управление Atari консольным проектом стало причиной задержки запуска», — говорится в иске.

Atari не производила консоли более 20 лет. Но в 2017 году компания анонсировала ретро-систему Ataribox, которую позже переименовала в Atari VCS. Производство консоли пошло не по плану и её релиз часто откладывался. В 2018 году Фред Чесне заявил, что Atari VCS выйдет в 2019-м, но этого так и не случилось. Новое окно выпуска — весна 2020 года — тоже перенесено: теперь причиной послужила пандемия COVID-19.



