Microsoft хотела бы провести одновременный запуск Xbox Series X во всех регионах мира

Microsoft хотела бы провести одновременный запуск Xbox Series X во всех регионах мира

Коронавирус всеми силами пытается нарушить планы многих технологических (и не только технологических) компаний по всему миру. Тем не менее, редмондскому гиганту Microsoft хотелось бы, чтобы запуск игровой консоли нового поколения Xbox Series X был проведен сразу во всех регионах мира одновременно. Об этом, будучи гостем подкаста IGN, рассказал глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer).

По словам господина Спенсера, его команда пока не продумала «план Б» на случай, если пандемия коронавируса заставит Microsoft пересмотреть свой взгляд на запуск новой игровой приставки. При этом он добавил, что прекрасно осознает, что стратегия запуска новой консоли в разных частях света в разное время больше не работает в век развитой системы социальных медиа.

«Скажу так: по опыту запуска Xbox One я прекрасно понимаю, что релиз в разных регионах в разное время только добавляет проблем. Каждый раз, когда я приезжаю в Японию, мне напоминают, что мы выпустили Xbox One в стране на девять месяцев позже», — заявил господин Спенсер ведущим подкаста.

Глава Xbox также отметил, что все оставшиеся вокруг Xbox Series X вопросы — в основном программного характера, поэтому запуск консоли в разных регионах в разное время вряд ли их решит.

Компания по-прежнему нацелена на релиз Xbox Series X «где-то в новогодние праздники». Вероятнее всего, более точную дату релиза мы сможем узнать в июне. Несмотря на то, что игровая выставка E3 2020 была отменена из-за пандемии коронавируса, Microsoft собирается провести своё собственное мероприятие в онлайн-формате. В его ходе, вероятно, компания озвучит и цену новой приставки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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