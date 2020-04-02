Канадский магазин предлагает оформить предзаказ на PlayStation 5 за $400

Канадский магазин предлагает оформить предзаказ на PlayStation 5 за $400

Ещё до официального анонса консоли PlayStation 5 в Сети было много спекуляций не только о её характеристиках, но и о цене. К сожалению, Sony пока что так и не объявила стоимость своей будущей консоли, однако это не помешало одному канадскому магазину начать приём предзаказов на новинку.

Магазин Play 'N Trade Vancouver опубликовал на своей странице в Facebook объявление о том, что он начинает принимать предварительные заказы на PlayStation 5 и обещает приступить к отправке заказы в четвёртом квартале текущего года. Но самое интересное, что продавец указал и цену новой консоли — 559 канадских долларов, что примерно равно 400 долларам США или 31 000 рублей.

Канадский магазин предлагает оформить предзаказ на PlayStation 5 за 0

Конечно, всё это лишь инициатива самого канадского магазина, и реальная рекомендованная цена от Sony может оказаться другой. Оформить предварительный заказ продавец предлагает, оплатив от 50 до 100 % стоимости PlayStation 5. И каждый покупатель может заказать не более чем две консоли.

Канадский магазин предлагает оформить предзаказ на PlayStation 5 за 0

Цена в $400 выглядит довольно низкой на фоне прежних прогнозов аналитиков, согласно которым консоли нового поколения будут весьма дорогими. В основном, в тех прогнозах фигурируют цены в районе $500. Но теперь, зная, что PlayStation 5 может ощутимо отставать от Xbox Series X по производительности, можно предположить, что Sony собирается конкурировать в том числе с помощью агрессивной ценовой политики. Поэтому цена в $400 действительно может быть верной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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