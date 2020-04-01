Microsoft объяснила, почему в геймпаде Xbox Series X всё ещё используются батарейки

В геймпадах консоли Xbox следующего поколения снова будут использоваться батарейки. Microsoft пояснила, почему вновь предпочла данное решение вместо встроенного аккумулятора. Виной этому желание дать игрокам выбор.

Работая над улучшением дизайна контроллера Xbox для Xbox Series X, корпорация Microsoft активно обсуждала данный аспект геймпада. Сообщество геймеров этот вопрос тоже волновал, ведь уже был прецедент — в Xbox Elite Wireless Controller Series 2 используется встроенный аккумулятор. Тем не менее дизайнеры решили, что батарейки предлагают наибольшую гибкость.

«Всё сводится к тому, чтобы разговаривать с геймерами. Это своего рода поляризация, и существует большой лагерь, который действительно хочет АА, — объяснил Джейсон Рональд, партнёрский директор по управлению программами Xbox. — Так что простое предоставление гибкости — это способ угодить обоим [наборам] людей… Вы можете использовать аккумуляторную батарею, и она работает так же, как и в Elite».

По той же причине Microsoft отказалась от аккумуляторов ещё во времена Xbox 360.



