Разборка Xbox Series X показала внутреннее устройство консоли

Игровая консоль Xbox Series X своим внешним видом довольно сильно отличается от других консолей, и такой дизайн обусловлен это не только эстетической составляющей. YouTube-канал Digital Foundry опубликовал видео с разборкой новой игровой системы от Microsoft , в котором, кроме прочего, продемонстрировал преимущества подобного форм-фактора для охлаждения консоли.

Внутреннее устройство своей будущей игровой системы компания Microsoft уже показывала вместе с недавним представлением технических характеристик. Xbox Series X состоит из двух плат, на одной из которых расположена заказная платформа AMD, оперативная память и твердотельный накопитель, а на другой — основные интерфейсы ввода и вывода. Но теперь всё стало ещё понятнее.

Платы крепятся с двух сторон алюминиевого шасси, которое формально также можно считать частью системы охлаждения. Главная же часть охладителя Xbox Series X — массивный алюминиевый радиатор с медной испарительной камерой в основании, который устанавливается на однокристальную платформу и микросхемы памяти. Завершает картину довольно крупный вентилятор, установленный в верхней части консоли, который обеспечивает сквозное движение воздуха в корпусе снизу вверх.

За счёт того, что консоль Xbox Series X внутри разделена на две части, вентилятор обеспечивает отдельные потоки холодного воздуха к радиатору однокристальной платформы и к блоку питания, расположенному в другой части корпуса. Последний обладает мощностью 315 Вт и при этом имеет сравнительно компактные габариты, так что ему явно не помешает обдув холодным воздухом.

Но за счёт эффективного охлаждения и плотной компоновки консоль Xbox Series X получилась действительно компактной. Габариты её корпуса составляют 301 ? 151 ? 151 мм.



