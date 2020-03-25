Выход новых игровых консолей конкурентов не вынудит NVIDIA усомниться в собственном лидерстве

Осенью на рынке появятся новые игровые консоли Sony и Microsoft, использующие графику AMD с архитектурой RDNA 2. Номинальные данные о быстродействии новинок уже известны, но представителей NVIDIA перспектива конкуренции с новыми игровыми консолями не беспокоит. Они считают, что в трассировке лучей видеокартам NVIDIA не будет равных.

Выход новых игровых консолей конкурентов не вынудит NVIDIA усомниться в собственном лидерстве

Источник изображения: NVIDIA

На этой неделе NVIDIA заменила традиционно зрелищную презентацию с открытия GTC часовой аудиотрансляцией с выступлением финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress) и старшего вице-президента компании Джеффа Фишера (Jeff Fisher), который курирует направление продуктов для персональных компьютеров. Общение с инвесторами и аналитиками происходило в дистанционном режиме, каждому из двух докладчиков было выделено по 30 минут на выступление.

Джефф Фишер выступал вторым, пропустив вперёд даму, и ему аналитики задавали вопросы, связанные с возможной переоценкой конкурентной обстановки после выхода игровых консолей Sony и Microsoft во втором полугодии. Старший вице-президент NVIDIA невозмутимо заявил, что к осени компания уже будет два года присутствовать на рынке со своим семейством GeForce RTX, которое открыло доступ к трассировке лучей в играх, а потому в вопросах визуализации эффектов платформа NVIDIA должна существенно опережать всех конкурентов.

С другой стороны, господин Фишер приветствовал появление на рынке игровых консолей с поддержкой трассировки лучей. Расширение пользовательской базы привлечёт к визуальным эффектам этого типа большее количество разработчиков игр. По его словам, NVIDIA не опасается «перетока» пользовательской базы после выхода новых игровых консолей, потому что сторонники игр на ПК достаточно лояльны к своей платформе.

Сравнивать быстродействие новых игровых консолей с существующими видеокартами в терафлопсах не совсем правильно, как считает представитель NVIDIA. По оценкам компании, новые игровые консоли Sony и Microsoft в реальных условиях смогут соперничать с существующими видеокартами NVIDIA от среднего до верхнего уровня по своему быстродействию. Уверенность Фишера в превосходстве продукции NVIDIA подкрепляется ещё и тем, что компания разрабатывает аппаратное обеспечение следующего поколения. Когда оно появится на рынке, он уточнять не стал.

Не удалось участникам трансляции и вытянуть из представителей NVIDIA признания по поводу сроков перехода продукции на новые литографические нормы производства. Джефф Фишер лишь повторил давно известный тезис о том, что оптимизированная архитектура влияет на потребительские качества видеокарт значительно сильнее, чем самая передовая литография. Далее прозвучало заявление о превосходстве существующих 12-нм продуктов NVIDIA над 7-нм изделиями конкурента «по всем критериям». Единственное, о чём обмолвился Фишер в контексте прогнозов на будущее — это уверенность в том, что переход на новый техпроцесс только увеличит преимущество архитектурных решений NVIDIA.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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