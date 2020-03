Разработчик The Order: 1886 заявил, что PS5 станет одной из самых прорывных консолей в истории

Некоторые были разочарованы недавней презентацией Sony PlayStation 5, технические характеристики которой оказались слабее Xbox Series X (хотя SSD, например, — вдвое быстрее). Однако Андреа Пессино (Andrea Pessino) из студии Ready at Dawn считает, что игроки быстро изменят своё мнение, как только увидят, что на самом деле сможет предложить консоль после выхода на рынок.

В своём новом сообщении в Twitter директор по технологиям Ready at Dawn Андреа Пессино, который ранее работал над эксклюзивом The Order: 1886 для PS4, заявил, что примерно через год после выпуска PS5 игроки будут более правильно оценивать платформу. Он написал буквально следующее:

«Ставлю деньги: в течение года после запуска системы игроки в полной мере оценят, что PlayStation 5 является одной из самых революционных и вдохновляющих домашних консолей из, когда-либо созданных, и будут чувствовать себя глупо, потратив энергию на споры о „терафлопсах“ и других подобных неправильно понятых спецификациях».

Это определенно сильное заявление от господина Пессино, но он в этом мнении не одинок. Например, ранее на этой неделе накануне публичной презентации ведущий программист студии id Software Билли Хан (Billy Khan) назвал платформу Sony просто «потрясающей».

PS5 details will finally be made public tomorrow. My TLDR version - It’s awesome. https://t.co/OirGgju86s

— Billy Khan??? (@billykhan) March 17, 2020