Разработчик The Order: 1886 заявил, что PS5 станет одной из самых прорывных консолей в истории

Разработчик The Order: 1886 заявил, что PS5 станет одной из самых прорывных консолей в истории

Некоторые были разочарованы недавней презентацией Sony PlayStation 5, технические характеристики которой оказались слабее Xbox Series X (хотя SSD, например, — вдвое быстрее). Однако Андреа Пессино (Andrea Pessino) из студии Ready at Dawn считает, что игроки быстро изменят своё мнение, как только увидят, что на самом деле сможет предложить консоль после выхода на рынок.

В своём новом сообщении в Twitter директор по технологиям Ready at Dawn Андреа Пессино, который ранее работал над эксклюзивом The Order: 1886 для PS4, заявил, что примерно через год после выпуска PS5 игроки будут более правильно оценивать платформу. Он написал буквально следующее:

«Ставлю деньги: в течение года после запуска системы игроки в полной мере оценят, что PlayStation 5 является одной из самых революционных и вдохновляющих домашних консолей из, когда-либо созданных, и будут чувствовать себя глупо, потратив энергию на споры о „терафлопсах“ и других подобных неправильно понятых спецификациях».

Это определенно сильное заявление от господина Пессино, но он в этом мнении не одинок. Например, ранее на этой неделе накануне публичной презентации ведущий программист студии id Software Билли Хан (Billy Khan) назвал платформу Sony просто «потрясающей».

PS5 details will finally be made public tomorrow. My TLDR version - It’s awesome. https://t.co/OirGgju86s

— Billy Khan??? (@billykhan) March 17, 2020

Да и сам главный архитектор PlayStation 5 Марк Черни (Mark Cerny) также во время рассказа о системе пояснял, что многие функции, реализованные в PS5, были сделаны специально с прицелом на разработчиков. Тот факт, что многие разработчики действительно высоко оценивают консоль уже сейчас, по-видимому, указывает на то, что у неё многообещающее будущее. К тому же, если студии будут в восторге от PS5, это означает, что игр для неё будет ещё больше.

PlayStation 5 выйдет в конце этого года. В ближайшие месяцы мы, вероятно, будем слышать всё больше информации как о самой системе (например, узнаем её внешний вид, подробности о контроллере DualShock 5, шлеме PS VR 2 и так далее), так и о стартовом наборе игр, которыми Sony и её партнёры вскоре начнут активно хвастать.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft: производительность Xbox Series X в трассировке лучей эквивалентна 25 ТфлопсMicrosoft: производительность Xbox Series X в трассировке лучей эквивалентна 25 Тфлопс
NPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series XNPD: Nintendo Switch продолжает обходить угасающих конкурентов в преддверии выхода PS5 и Xbox Series X
В Minecraft построили библиотеку зацензуренных текстов со всего мираВ Minecraft построили библиотеку зацензуренных текстов со всего мира
Sony представила PlayStation 5: слабее будущей Xbox, но так ли это важно?Sony представила PlayStation 5: слабее будущей Xbox, но так ли это важно?
Разработчик The Order: 1886 заявил, что PS5 станет одной из самых прорывных консолей в историиРазработчик The Order: 1886 заявил, что PS5 станет одной из самых прорывных консолей в истории
Блок рекламы


Похожие новости
Контроллер игровой консоли PlayStation 5 может получить поддержку беспроводной зарядкиКонтроллер игровой консоли PlayStation 5 может получить поддержку беспроводной зарядки
NPD Group: Xbox Elite Controller Series 2 — один из самых продаваемых игровых аксессуаров в СШАNPD Group: Xbox Elite Controller Series 2 — один из самых продаваемых игровых аксессуаров в США
NVIDIA заявила, что мобильная GeForce RTX 2080 мощнее, чем консоли следующего поколенияNVIDIA заявила, что мобильная GeForce RTX 2080 мощнее, чем консоли следующего поколения
Time назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетияTime назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетия
Kotaku рассказал об играх запуска PS5 на PS4 и полезной функции консолей следующего поколенияKotaku рассказал об играх запуска PS5 на PS4 и полезной функции консолей следующего поколения
Half-Life показал пропущенную часть истории игрыHalf-Life показал пропущенную часть истории игры
Беспроводной контроллер Google Stadia будет проводнымБеспроводной контроллер Google Stadia будет проводным
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фотоКомплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
Nintendo активно нарастила продажи консолей накануне запуска новых моделейNintendo активно нарастила продажи консолей накануне запуска новых моделей
Разработчики Pokemon Go выпустили мобильную игру с дополненной реальностью по миру Гарри ПоттераРазработчики Pokemon Go выпустили мобильную игру с дополненной реальностью по миру Гарри Поттера
Последние новости
Подгружаем последние новости