В Minecraft построили библиотеку зацензуренных текстов со всего мира

В 2008 году проект «Репортеры без границ» начал просвещать общественность о том, как различные правительственные структуры во всем мире подвергают цензуре свободу слова в Интернете. Это может быть блокирование ключевых слов в социальных сетях и поисковиках, удаление статей и блогов или, в крайнем случае, заключение людей под арест.

В честь Всемирного дня борьбы с кибер-цензурой команда решила создать настоящую библиотеку зацензуренных текстов в одной из самых популярных игр десятилетия — Minecraft. Дело в том, что, в отличие от сайтов и блогов, доступ к этой игре разрешен даже в тех странах, где правительство осуществляет строгий надзор над сетевым пространством.

На веб-сайте проекта авторы заявляют, что запрещенные материалы «были переизданы в формате внутриигровых книг, что дает читателям возможность узнать о реальной политической ситуации в своей стране и даже во всем мире, а также узнать о важности свободы прессы».

Сервер работает только на версии Minecraft 1.14.4, но вы можете всегда откатить игру до нее с помощью лаунчера. Сама по себе библиотека — это невероятный по своей красоте архитектурный проект, к тому же достаточно оживленный. Она разделена на шесть разделов, у входа в которые есть специальный постамент. Он содержит информацию о текущем состоянии уровня госцензуры в соответствующей стране и ее место в Мировом индексе свободы прессы.

Пока неясно, будет ли эта библиотека со временем обновляться и расширяться. Однако многие СМИ и просто активные читатели со всего мира уже выразили интерес к такому оригинальному способу подачи информации. Что ж, теперь даже Minecraft стал платформой для активного сетевого просвещения — как знать, что нас ждет в будущем?



