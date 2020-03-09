Консоль Microsoft Xbox Series X получит специализированный аудиопроцессор

Консоль Microsoft Xbox Series X получит специализированный аудиопроцессор

В конце февраля сообщалось, что игровая консоль нового поколения Microsoft Xbox Series X получит поддержку объёмного звука на основе трассировки лучей. Теперь появились новые подробности об аудиосистеме устройства.

Известно, что за счёт обработки звука с помощью трассировки лучей консоль позволит реализовывать новые функции формирования пространственной аудиокартины.

Как теперь сообщается, в Xbox Series X будет задействован специализированный выделенный аудиопроцессор. Это позволит снять часть нагрузки с основного процессора и тем самым поднять общую производительность игрового устройства.

Более того, говорится, что независимый аудиочип вкупе с поддержкой звука на основе трассировки лучей усилит эффект погружения в виртуальное пространство. Разработчикам игр станут доступны совершенно новые возможности в плане создания аудиоэффектов.

Консоль Microsoft Xbox Series X получит специализированный аудиопроцессор

Основой Xbox Series X послужит мощный кастомизированный процессор, созданный в партнёрстве с AMD на базе Zen 2 и архитектуры RDNA следующего поколения. Устройство сможет справляться с обработкой изображения в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду и возможностью повышения до 120 кадров в секунду, а также с обработкой материалов 8K. За хранение данных будет отвечать скоростной твердотельный накопитель.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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