Редчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказался

Редчайшую Nintendo Play Station продали за $360 000. Ранее владельцу предлагали $1,2 млн, но он отказался

У единственно известной в мире Nintendo Play Station теперь новый владелец. В феврале начался аукцион за устройство, и оно было продано за $300 000 ($360 000 с премиум-статусом покупателя).

Правда, коллекционеры ожидали, что консоль будет продана намного больше, чем за $300 000. В 2019 году владелец устройства рассказал Kotaku, что отказался от $1,2 миллиона, который ему предложил человек из Норвегии за Nintendo Play Station. Продавец посчитал, что после уплаты налогов, разделения денег с сыном поровну и раздачи долгов, он останется «практически ни с чем».

Что касается самой Nintendo Play Station, она была найдена неким Терри Диболдом (Terry Diebold) в коробке с вещами, когда-то принадлежавшей бывшему генеральному директору Sony Computer Entertainment Олафу Олафссону (Olaf Olafsson). Позже последний работал в корпорации Advanta Corporation, где также трудился Диболд. Компания обанкротилась, и целая куча вещей была продана на частных аукционах. Тогда-то Терри и досталась редчайшая консоль.

Редчайшую Nintendo Play Station продали за 0 000. Ранее владельцу предлагали ,2 млн, но он отказался

Никто не находил игр, сделанных специально для Nintendo Play Station, но она может проигрывать их. Это было подтверждено директором аукциона Валери Маклеки (Valerie McLeckie) после того, как модификатор Бен Хекендорн (Ben Heckendorn) разобрал консоль и починил CD-привод.

Nintendo Play Station была совместной с Nintendo и Sony системой, которая так и не поступила в продажу из-за разногласий компаний. После этого Sony решила сделать собственную консоль, и так появилась PlayStation.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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