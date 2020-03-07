Выпуск мини-консоли от Konami отложен из-за эпидемии коронавируса

TurboGrafx-16 — передовая игровая консоль конца 80-х – начала 90-х от Konami. Компания запланировала переиздание своего некогда популярного устройства на март этого года, но эпидемия коронавируса рушит все планы. Обновлённая версия консоли должна была поступить в продажу уже 19 марта.

engadget.com

Устройство будет относиться к той же категории «ретроконсолей» и составит конкуренцию таким приставкам, как Nintendo NES Classic Edition и Sega Genesis Mini.

В официальном Twitter-аккаунте Konami говорится, что производство консоли задержится в связи с тем, что поставщики временно не могут обеспечить производство необходимого количества компонентов для консоли вследствие временной приостановки заводов. О дате поступления консоли в продажу будет сообщено позже.

engadget.com

На фоне задержки производства «ретроконсолей» и отсутствия признаков снижения темпов распространения коронавируса геймеры, вероятно, задаются вопросом, не помешает ли текущее положение дел выходу PlayStation 5 и Xbox Series X, которые запланированы на эту осень. Если в течении ближайших пары месяцев эпидемия не утихнет, Sony и Microsoft могут быть вынуждены отложить ожидаемые консоли.



