Новый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимация

Новый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимация

В конце текущего года корпорация Sony выпустит игровую консоль нового поколения — горячо ожидаемое устройство PlayStation 5. Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator представил анимацию и рендеры, демонстрирующие возможный дизайн приставки.

Новинка показана в довольно строгом корпусе. Ожидается, что Sony предложит PlayStation 5 в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.

Новый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимация

Новый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимация

На рендерах во фронтальной части устройства можно видеть слот для загрузки оптических дисков, набор портов USB Type-A и USB Type-С для подключения периферии.

Новый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимация

Показан также контроллер DualShock 5, который будет поставляться вместе с PlayStation 5. Ходят слухи, что этот манипулятор может получить поддержку технологии беспроводной зарядки.

Новый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимация

Что касается предполагаемых технических характеристик готовящейся консоли, то о них можно узнать в нашем материале. Устройство будет нести на борту процессор на базе Zen 2 и Navi, а также сверхбыстрый твердотельный накопитель. Упомянута поддержка телевизоров 4K с частотой обновления до 120 Гц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Новый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимацияНовый дизайн консоли Sony PlayStation 5: концепт-рендеры и анимация
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