Видео: Sony к Новому году снова вспомнила о 25 годах PlayStation

Sony на официальном канале YouTube опубликовала ролик с благодарностями игрокам, написав под ним: «Это был невероятный год… пришло время праздновать! Увидимся в 2020 году!». Очевидно, компания лишний раз напомнила, что 2020 год будет ещё важнее, ведь ближе к его концу на рынок выйдет PlayStation 5, а до того мы не раз услышим о новой консоли и играх следующего поколения.

В самом видео японская компания напомнила о существовании марки PlayStation уже в течение четверти столетия — оригинальная консоль действительно вышла 3 декабря 25 лет назад. Тогда в 1994 году PlayStation поступила в продажу в Японии. В первый же день было продано более 100 тысяч систем. Всего же консоль разошлась тиражом более 100 миллионов по всему миру, проложив путь Sony на консольный рынок. Изначально в 1988 году Sony подписала контракт с Nintendo на производство CD-приводов для Super Nintendo Entertainment System. Параллельно велась разработка собственной консоли на чипе Sony SPC700, которая была способна поддерживать как картриджи SNES, так и новый дисковый формат Super Disc.

Однако сотрудничество с Nintendo не сложилось — последняя разорвала контракт и сделала выбор в пользу Philips. Затем Sony пыталась договориться с Sega, но та отринула идею Sega Multimedia Entertainment System и в итоге компания, накопив опыт, решила продолжить работу над новой консолью, уже способной воспроизводить графику в 3D. Система была настолько передовой, что президент Sega в Японии распорядился добавить в Sega Saturn дополнительный видеопроцессор, чтобы хоть как-то конкурировать, однако эта затея в результате привела к сложностям программирования под систему и плачевным последствиям.

В представленном ролике вспоминаются и другие ключевые продукты марки PlayStation, включая 2-е и 3-е поколение домашних игровых систем Sony, портативные консоли Portable и Vita. И, наконец, венцом всего этого является текущая система — PlayStation 4, поддерживающая среди прочего шлем виртуальной реальности PS VR и контроллеры движений Move (они тоже присутствуют в ролике). Кстати, в прошлом месяце сотрудники iFixit, специализирующиеся на разборке и ремонте техники, решили отметить 25-летие PS1 разборкой самой первой модели для японского рынка, которая не продавалась в других странах.



