Sony может показать PlayStation 5 уже в январе

Sony может показать PlayStation 5 уже в январе

О PlayStation 5 кое-что уже известно. Компания уже раскрыла некоторые подробности о консоли нового поколения, а также сообщила примерную дату выхода — конец 2020 года. Когда же приставка будет полноценно представлена, пока неясно.

Впрочем, возможно, это произойдет уже очень скоро — на выставке CES 2020 в январе. Sony опубликовала тизер, сообщающий об анонсе для грядущей выставки. Компания отметила, что представит на CES «уникальное видение будущего». О чем конкретно идет речь, не уточняется; при этом естественно предположить, что Sony готовится показать PlayStation 5. (Не так давно компания Microsoft уже представила консоль нового поколения — Xbox Series X.)

Sony может показать PlayStation 5 уже в январе

LetsGoDigital

Выставка CES 2020 будет проходить в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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