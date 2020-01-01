Sony может показать PlayStation 5 уже в январе

О PlayStation 5 кое-что уже известно. Компания уже раскрыла некоторые подробности о консоли нового поколения, а также сообщила примерную дату выхода — конец 2020 года. Когда же приставка будет полноценно представлена, пока неясно.

Впрочем, возможно, это произойдет уже очень скоро — на выставке CES 2020 в январе. Sony опубликовала тизер, сообщающий об анонсе для грядущей выставки. Компания отметила, что представит на CES «уникальное видение будущего». О чем конкретно идет речь, не уточняется; при этом естественно предположить, что Sony готовится показать PlayStation 5. (Не так давно компания Microsoft уже представила консоль нового поколения — Xbox Series X.)

LetsGoDigital

Выставка CES 2020 будет проходить в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.



