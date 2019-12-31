Названы самые прибыльные видеоигры по итогам 2019 года

Названы самые прибыльные видеоигры по итогам 2019 года

Согласно данным портала GoldenCasinoNews, к 2024 году все видеоигры суммарно достигнут показателей годовой выручки на уровне 95,3 миллиардов долларов, что сравнимо с доходной частью государственного бюджета таких стран, как Чехия, Объединенные Арабские Эмираты и Колумбия.

Названы самые прибыльные видеоигры по итогам 2019 года

Как уже было сказано выше, львиную долю этих денег принесли мобильные игры, а на втором месте, с существенным отставанием расположились онлайн-проекты на традиционных платформах (PC/Mac) с результатом в $16,9 млрд. Третье место заняли однопользовательские игры, купленные через онлайн-сервисы продажи и распространения, например, Steam, Origin и им подобные.

Названы самые прибыльные видеоигры по итогам 2019 года

Рост мобильного сегмента составил 2,9% за год, что обещает к тому же 2024 году довести его суммарную выручку до $56,6 млрд. Наиболее прибыльным для издателей снова стал Китай, а в целом в пятерку лидеров, в порядке убывания, вошли США, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Названы самые прибыльные видеоигры по итогам 2019 года

Интересна статистика и по количеству игроков в мобильные проекты. В 2019 году этот показатель достиг 1,36 миллиардов человек, то есть, в среднем, каждый из игроков потратил скромные 36 долларов (около 2 200 рублей) за год. Более трети (36%) геймеров на смартфонах и планшетах — это люди в возрасте от 25 до 36 лет, наиболее активная часть населения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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