ODROID-GO Advance: игровая ретро-консоль с чипом Rockchip RK3326 и Linux стоимостью $55

Южнокорейская компания Hardkernel представила обновлённую версию собственной портативной игровой ретро-консоли под названием ODROID-GO Advance, которая способна эмулировать разные, популярные в прошлом платформы.

Консоль получила 3,5-дюймовый LCD-дисплей с поддержкой разрешения 480 ? 320 пикселей, который заключён в прозрачный пластиковый корпус. Для взаимодействия с гаджетом предусмотрены 10 кнопок ввода, аналоговый джойстик, а также указатель направления.

Аппаратной основой устройства является однокристальная система Rockchip RK3326 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A35, работающими на частоте до 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Mali-G31 MP2. Конфигурацию дополняют 1 Гбайт ОЗУ DDR3L, а также 16 Мбайт памяти SPI Flash для загрузчика.

В наличии слот для карты памяти формата microSD, стандартный 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников, интерфейс USB 2.0, а также монофонический динамик на 0,5 Вт. В качестве источника питания задействована аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч, которой достаточно для непрерывной игры в течение 10 часов.

ODROID-GO Advance имеет габариты 155 ? 72 ? 20 мм и весит 170 г. В качестве программной основы задействована 64-разрядная Ubuntu 18.04 (ядро Linux 4.4.189) с интерфейсом EmulationStation с Libretro и ускорением OpenGL-ES на DRM-FB. Консоль способна эмулировать следующие ретро-платформы:

Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx,

SEGA Game Gear,

Nintendo Game Boy, Game Boy Advance, Game Box Color,

SEGA Master System, SEGA Mega Drive (Genesis),

Nintendo NES, SNES,

NEC PC Engine, PC Engine CD,

Sony PlayStation, Portable PlayStation,

Sega CD (Mega CD).

Предполагается, что в будущем игровая консоль будет поддерживать больше платформ. Разработчики оценили ODROID-GO Advance в $55. Ожидается, что она поступит в продажу в январе 2020 года.



