ODROID-GO Advance: игровая ретро-консоль с чипом Rockchip RK3326 и Linux стоимостью $55

ODROID-GO Advance: игровая ретро-консоль с чипом Rockchip RK3326 и Linux стоимостью $55

Южнокорейская компания Hardkernel представила обновлённую версию собственной портативной игровой ретро-консоли под названием ODROID-GO Advance, которая способна эмулировать разные, популярные в прошлом платформы.

Консоль получила 3,5-дюймовый LCD-дисплей с поддержкой разрешения 480 ? 320 пикселей, который заключён в прозрачный пластиковый корпус. Для взаимодействия с гаджетом предусмотрены 10 кнопок ввода, аналоговый джойстик, а также указатель направления.

Аппаратной основой устройства является однокристальная система Rockchip RK3326 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A35, работающими на частоте до 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Mali-G31 MP2. Конфигурацию дополняют 1 Гбайт ОЗУ DDR3L, а также 16 Мбайт памяти SPI Flash для загрузчика.

В наличии слот для карты памяти формата microSD, стандартный 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников, интерфейс USB 2.0, а также монофонический динамик на 0,5 Вт. В качестве источника питания задействована аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч, которой достаточно для непрерывной игры в течение 10 часов.

ODROID-GO Advance имеет габариты 155 ? 72 ? 20 мм и весит 170 г. В качестве программной основы задействована 64-разрядная Ubuntu 18.04 (ядро Linux 4.4.189) с интерфейсом EmulationStation с Libretro и ускорением OpenGL-ES на DRM-FB. Консоль способна эмулировать следующие ретро-платформы:

  • Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx,
  • SEGA Game Gear,
  • Nintendo Game Boy, Game Boy Advance, Game Box Color,
  • SEGA Master System, SEGA Mega Drive (Genesis),
  • Nintendo NES, SNES,
  • NEC PC Engine, PC Engine CD,
  • Sony PlayStation, Portable PlayStation,
  • Sega CD (Mega CD).

Предполагается, что в будущем игровая консоль будет поддерживать больше платформ. Разработчики оценили ODROID-GO Advance в $55. Ожидается, что она поступит в продажу в январе 2020 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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ODROID-GO Advance: игровая ретро-консоль с чипом Rockchip RK3326 и Linux стоимостью $55ODROID-GO Advance: игровая ретро-консоль с чипом Rockchip RK3326 и Linux стоимостью $55
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