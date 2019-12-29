Сюхэй Ёсида: PS5 существенно упростит разработку игр

Сюхэй Ёсида: PS5 существенно упростит разработку игр

По словам бывшего президента PlayStation Сюхэя Ёсиды (Shuhei Yoshida), консоль PS5 вышла на совершенно другой уровень в отношении простоты разработки игр для неё.

Наверняка многие слышали о трудностях создания игр для PlayStation 3. Разработчики жаловались на сложный процесс оптимизации под эту консоль, а многие подвергались критике за неиспользование в полной мере аппаратных возможностей платформы с уникальным процессором Cell. Выпущенная в 2013 году PS4 стала гораздо более удобной в отношении разработки, а особенно при переносе проектов с ПК на консоль и при создании кроссплатформенных игр.

Сейчас Sony уделяет большое значение доступности своей игровой платформы для разработчиков, и в свежем выпуске журнала Dengeki PlayStation Сюхэй Ёсида коснулся этой темы: «Эпоха PS3 была одним из самых сложных времён в 25-летней истории SIE. Трудности в разработке игр были очевидны. Если особенности аппаратной части создают лишние препятствия, разработчики не могут сосредоточиться на создании игр. Но простота разработки для PS5 находится на недосягаемом прежде уровне».

Sony ещё не представила официально PS5, которая поступит в продажу в праздничный сезон 2020 года. Консоль будет оснащаться особым чипом AMD с процессором Zen 2 и графическим ускорителем Navi наряду со специально разработанным SSD. Ведущий системный архитектор Sony Марк Серни (Mark Cerny) утверждает, что этот современный твердотельный накопитель позволит значительно сократить, а порой и нивелировать время загрузки. Последние слухи предполагают, что Sony намерена в дальнейшем также выпустить более продвинутую модель, условную PS5 Pro.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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