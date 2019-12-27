Sony запатентовала новый геймпад

Портал LetsGoDigital нашел в Сети патент компании Sony, описывающий новый дизайн геймпада. Заявка на патент была подана летом 2019 года, а недавно была утверждена.

LetsGoDigital / Sony

В целом, как можно заметить на изображениях, контроллер имеет схожий дизайн с таковым у DualShock 4. Из отличий — отсутствие кнопки PlayStation на лицевой стороне, а также, что интересно, расположенные на задней стороне четыре новые кнопки. Последние, как указывается, предназначены для средних пальцев, причем данные кнопки можно перемещать вверх-вниз по задней панели (для подбора их оптимального расположения). Одна из двух кнопок на каждой стороне задней части, как указывает патент, имеет датчик давления.

LetsGoDigital / Sony

Так как уже не за горами выход консоли нового поколения от Sony — PlayStation 5, можно предположить, что патент описывает геймпад для этой, новой приставки (возможно DualShock 5). Впрочем, конечно, это всего лишь патент — и вполне возможно, что описываемое устройство так и останется существовать лишь «на бумаге».



