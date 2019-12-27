Sony запатентовала новый геймпад

Портал LetsGoDigital нашел в Сети патент компании Sony, описывающий новый дизайн геймпада. Заявка на патент была подана летом 2019 года, а недавно была утверждена.

Sony запатентовала новый геймпад

LetsGoDigital / Sony

В целом, как можно заметить на изображениях, контроллер имеет схожий дизайн с таковым у DualShock 4. Из отличий — отсутствие кнопки PlayStation на лицевой стороне, а также, что интересно, расположенные на задней стороне четыре новые кнопки. Последние, как указывается, предназначены для средних пальцев, причем данные кнопки можно перемещать вверх-вниз по задней панели (для подбора их оптимального расположения). Одна из двух кнопок на каждой стороне задней части, как указывает патент, имеет датчик давления.

Sony запатентовала новый геймпад

LetsGoDigital / Sony

Так как уже не за горами выход консоли нового поколения от Sony — PlayStation 5, можно предположить, что патент описывает геймпад для этой, новой приставки (возможно DualShock 5). Впрочем, конечно, это всего лишь патент — и вполне возможно, что описываемое устройство так и останется существовать лишь «на бумаге».


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NVIDIA заявила, что мобильная GeForce RTX 2080 мощнее, чем консоли следующего поколенияNVIDIA заявила, что мобильная GeForce RTX 2080 мощнее, чем консоли следующего поколения
Sony запатентовала новый геймпадSony запатентовала новый геймпад
Блок рекламы


Похожие новости
Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопкамиSony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками
Microsoft показала новый Xbox
Хватит ждать PlayStation Vita 2 — Sony покончила с портативным рынкомХватит ждать PlayStation Vita 2 — Sony покончила с портативным рынком
Раскрыта загадка сменных картриджей Sony: это не SSD для консоли PlayStation 5Раскрыта загадка сменных картриджей Sony: это не SSD для консоли PlayStation 5
Sony патентует загадочный игровой картридж: возможно, проектируется секретная консольSony патентует загадочный игровой картридж: возможно, проектируется секретная консоль
Слухи: Sony выпустит PlayStation 5 Pro вместе с базовой версией консолиСлухи: Sony выпустит PlayStation 5 Pro вместе с базовой версией консоли
Запатентован дизайн новой игровой консоли Sony. PlayStation 5 будет такой?Запатентован дизайн новой игровой консоли Sony. PlayStation 5 будет такой?
Консоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБКонсоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБ
Сделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStationСделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStation
Microsoft и Sony объединяются ради игрMicrosoft и Sony объединяются ради игр
Последние новости
Подгружаем последние новости