Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X

Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения. В ней журналисты рассуждают о том, что рост мощности Series X (или просто Xbox) по сравнению с Xbox One X будет достигнут скорее за счёт увеличения частоты процессора, чем плотности транзисторов, которая, согласно закону Мура, должна удваиваться примерно каждые два года. Но этот темп, по-видимому, замедляется, а плотность транзисторов вряд ли удвоится.

«Повышение тактовой частоты даёт бо?льшую производительность и, следовательно, бо?льшую отдачу от кремния, но чем сильнее выжимать ресурсы чипа, тем больше энергии потребуется. А следствием увеличения энергопотребления становится возрастающее тепловыделение, что требует новаций с точки зрения охлаждения», — подытожили в Eurogamer.

Фил Спенсер прокомментировал через Твиттер: «Поскольку закон Мура, по-видимому, замедляется, а наши запросы к производительности растут, это ведёт к совершенствованию дизайна. Новации в программном обеспечении, такие как Variable Rate Shading, также будут иметь решающее значение. Xbox Series X меняет правила дизайна консолей, а уровень мощности обещает быть необычайным».

Основатель Gearbox и один из создателей серии Borderlands Рэнди Питчфорд, похоже, не впечатлен Xbox Series X и обратился к господину Спенсеру после его твита: «Замедляется ли закон Мура? Сколько транзисторов в Series X? Что если закон Мура похож на „4-минутную милю“? Ваше заявление об амбициях в отношении Xbox One X было вдохновляющим, но для Series X это больше похоже на оправдание».

В последующем твите Питчфорд несколько сбавил тон: «Это не более чем просто мой комментарий. Я люблю Фила и благодарен за успехи его управления. Я хочу, чтобы следующая Xbox была настолько мощной, насколько это возможно, и хочу услышать, как руководство платформы берётся за вдохновляющие и амбициозные технологические цели, которые приносят пользу клиентам и разработчикам».

Он также добавил: «Я играю на Xbox под псевдонимом DuvalMagic. Если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой, то Xbox и PlayStation были бы невероятно мощными и сохраняли бы паритет друг с другом. На самом деле, я думаю, что Sony и Microsoft должны объединить усилия».



