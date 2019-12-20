Графический процессор Xbox Series X может оказаться мощнее любого из актуальных GPU Navi

На прошлой неделе компания Microsoft представила игровую консоль нового поколения Xbox Series X, которая кроме прочего сильно отличается от всех прежних игровых консолей своим внешним видом и габаритами. Ресурс DigitalFoundry предполагает, что увеличение габаритов связано с возросшим энергопотреблением консоли, и, в частности, её графического процессора, который при этом будет производительнее любого из графических процессоров AMD Navi, вышедших в 2019 году.

Было высказано предположение, что графический процессор AMD в консоли Xbox Series X будет работать даже с более высокой тактовой частотой, нежели графические процессоры в актуальных видеокартах Radeon RX 5000-й серии. Звучит это весьма многообещающе, особенно с учётом того, что раньше в консолях наоборот использовались GPU и CPU с меньшими частотами, нежели у их аналогов для настольных ПК.

Рост производительности GPU произойдёт не только за счёт повышения частот и архитектурных изменений, но также за счёт увеличения количества вычислительных блоков GPU. Это также увеличит энергопотребление и соответственно тепловыделение чипа. Предполагается, что энергопотребление новой консоли Xbox Series X вполне может выйти за отметку 300 Вт. Для сравнения, самая мощная на сегодняшний день консоль Xbox One X под нагрузкой потребляет около 180 Вт под нагрузкой.

Как и энергопотребление, цена нового Xbox Series X также может оказаться выше привычного для игровых консолей уровня. На данный момент с уверенностью сказать сколько будет стоить новинка конечно же невозможно. Однако наличие по-настоящему мощных центрального и графического процессоров, памяти GDDR6 и скоростного твердотельного накопителя может привести к удорожанию.



