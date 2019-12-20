PUMA выпустила спецобувь для геймеров

PUMA выпустила спецобувь для геймеров

Обувь для геймеров — звучит достаточно забавно и похоже на очередную маркетинговую уловку, от которых многие из нас уже устали. Но это не просто желание выдумать какой-то продукт, чтобы потом, убедив людей в его необходимости, продавать товар тоннами.

Оказывается для активных геймеров, которые играют в подвижные компьютерные игры, очень важно, во что они обуты. Чаще во время игр они просто остаются в носках, так как любые кроссовки, даже самые невесомые, неудобны, например, для бега на месте в помещении или для прыжков на танцевальном коврике. Но и носки не настолько хороши, чтобы довольствоваться ими. Во?первых, они скользят, а в-десятых — сползают и перекручиваются.

«В ходе многочисленных опросов и бесед с профессиональными геймерами мы обнаружили потребность в обуви, похожей на носок, которая удобна и легка, а также имеет хорошее сцепление с полом и другими поверхностями», — заявляет компания PUMA на своем сайте. В результате появился особый геймерский носок: «У него сверхнизкопрофильная резиновая подошва, предназначенная для использования дома или на арене», — описывает новое изделие компания.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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